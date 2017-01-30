«Югра» поддержит волейбольное «Динамо» во второй встрече с польской «Заксой»

Банк «Югра», который является официальным спонсором мужского волейбольного клуба «Динамо» (Москва), поддержит бело-голубых в матче с польским клубом «Закса». Он состоится 1 февраля в рамках четвертого тура Лиги чемпионов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Встреча команд произойдет в польском городе Кедзежин-Козле. В предыдущем матче «Динамо» уступило полякам со счетом 1:3. Тем не менее, шанс оказаться в числе 12 лучших команд у российской команды довольно высок. Команда Юрия Маричева заработала шесть очков и находится на втором месте турнирной таблицы, ее опережает «Закса» с девятью очками. Бельгийская «Нолико» и турецкий «Истанбул ББ» заметно отстают от лидеров с двумя и одним очками соответственно.

«Поляки — одни из фаворитов Лиги, но московское "Динамо" не боится сильных соперников. Команда извлекла уроки из первого матча и сумеет мобилизоваться в следующей игре», — прокомментировал грядущий матч президент банка «Югра» Алексей Нефедов.

«Югра» — универсальный коммерческий банк федерального уровня. Финансовая организация была основана в 1990 году. По размеру капитала входит в тридцатку крупнейших российских банков. Мажоритарный акционер — Алексей Хотин, он контролирует 52,5 процента акций финансовой организации.