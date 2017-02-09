Все пенсионеры будут обеспечены картами «Мир» к середине 2020 года

Все российские пенсионеры получат карты «Мир» к 1 июля 2020 года. Об этом в четверг, 9 февраля, заявила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, сообщает ТАСС.

В Банке России считают, что выпуск «Мира» для пенсионеров должен пройти в плановом режиме, отметила Скоробогатова. «То есть когда истекает срок действия карты международной платежной системы (МПС), мы будем предлагать карту Национальной платежной системы», — сказала она. Этот процесс может завершиться к середине 2020 года, заключила она.

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Также зампред ЦБ сообщила, что сеть банкоматов в России будет готова к приему карт «Мир» к апрелю 2017 года.

30 января стало известно, что турецкая «дочка» Сбербанка — Denizbank — готовится к эмиссии карт «Мир». Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что выпуск карты за рубежом является важнейшим имиджевым проектом России.

Национальная система платежных карт «Мир» начала работать в России 1 апреля 2015 года. Необходимость ее создания возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты ряда российских банков.