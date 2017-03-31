Таксист в Таиланде вернул туристам потерянную сумку с деньгами

Таксист в таиландской провинции Пхукет вернул паре британских туристов потерянную сумку с деньгами и другими ценными вещами. Об этом сообщает газета «Новости Пхукета».

По данным издания, 29 марта Дэнни Кевин Чей Макни (Danny Kevin Chay Mackney) и Эйприл Клэр Каш (April Claire Cush) заказали такси от своего отеля до автовокзала. Доехав до места назначения, они обнаружили, что забыли в машине сумку, после чего обратились в полицию.

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Стражи порядка выяснили, что автомобиль принадлежит Ратчапхаку Тансаксири (Ratchaphak Tansaksiri) и связались с ним. Мужчина явился в полицейский участок и принес забытую сумку, в которой находились 70 тысяч батов наличными (свыше двух тысяч долларов), паспорта, кредитные карты и другие вещи путешественников.

Тансаксири признался, что вначале не заметил сумку в машине. О находке ему сообщили пассажиры, которые сели в такси после британцев. По словам мужчины, он сам хотел передать вещи в полицию, но стражи порядка позвонили раньше. Британские туристы заявили, что этот случай убедил их побывать на Пхукете еще раз.

В пятницу, 31 марта, стало известно, что наиболее часто пользователи Uber из России и других стран мира забывают в такси мобильные телефоны. При этом в список самых необычных вещей, оставляемых в машинах Uber, вошли сумки с деньгами.