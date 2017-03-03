Пропавший в Таиланде российский турист провел сутки в море

Турист из России Дмитрий Сомов, пропавший во время ныряния с маской недалеко от острова Пхукет в Таиланде, спустя сутки найден живым в открытом море. Об этом сообщает в пятницу, 3 марта, РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимира Соснова.

Сомов отправился с тремя друзьями заниматься сноркелингом в район острова Рача Ной утром в четверг. Всех четверых во время ныряния подхватило мощное подводное течение, в результате они выпустили друг друга из виду. Троим, как рассказал дипломат, удалось выплыть и привлечь внимание рыбаков, которые подобрали их и доставили на берег.

Друзья 49-летнего Сомова в тот же день сообщили о его исчезновении в полицию и обратились в посольство РФ, после чего началась поисковая операция. «Весь вчерашний день морская полиция, таиландские военные моряки и добровольцы из россиян и местных жителей искали Сомова в районе, куда его могло отнести течение, и никто не рассчитывал уже найти его живым. До темноты найти его не удалось, поиски продолжились с рассветом. И вот полчаса назад мне позвонили полицейские и сообщили сначала, что нашли тело российского туриста, и вдруг, прямо во время разговора мой собеседник закричал — нет, он живой!» — рассказал консул.

Как выяснилось, все это время россиянин держался за плавающий буй, которые устанавливают на месте погружения дайверы и любители сноркелинга. В настоящее время Соснова везут на Пхукет.

В сентябре 2016 года экипаж грузового судна спас к югу от Керчи занимавшуюся серфингом россиянку, которую унесло в открытое море. Женщина провела в воде около суток, медики оценили ее состояние как удовлетворительное.