Финансы
 
Последние новости
Военнослужащий погиб при жесткой посадке Ан-26 в Саратовской области
Названы любимые группы и фильмы американских наркоманов и алкоголиков
Епископ счел оскорблением чувств верующих статью о подаренном Land Cruiser
Мэй заявила о возможности Британии выйти из ЕС без заключения сделки с Брюсселем
Дорн высказался об отмене концерта на фоне угроз украинских радикалов
Гол Малкина помог «Питтсбургу» выиграть первый матч финала Кубка Стэнли
В МЧС подсчитали ущерб от урагана
Популярные новости
Обнародован тайный список запрещенной одежды для телеведущих «Би-би-си»
Военнослужащий погиб при жесткой посадке Ан-26 в Саратовской области
Дорн высказался об отмене концерта на фоне угроз украинских радикалов
Американские ученые создали суперантибиотик
Журналисты выяснили секрет мятых костюмов Порошенко
В МЧС подсчитали ущерб от урагана
Число пострадавших от урагана в Москве выросло до 168

Путеводитель по «Миру»

Почему пенсионерам и студентам придется перейти на российскую карту

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Николай Корешков / РИАМО

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном переводе российских бюджетников и пенсионеров на карты «Мир». Документ стал важным шагом к повсеместному распространению отечественной платежной системы на финансовом рынке. Согласно его положениям, до 1 июля 2017 года банки должны обеспечить прием карт «Мир». С этого же момента бюджетникам, которым открывают новые счета, должны будут выдавать карты «Мир». Речь идет о десятках миллионов человек — прежде всего о пенсионерах, студентах и работниках бюджетных организаций. При этом не все хотят переходить на «Мир» добровольно — люди, пользующиеся другими системами, не понимают, почему им надо отказываться от привычных инструментов.

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, 20 процентов россиян готовы добровольно оформить карту «Мир», 70 процентов респондентов не планируют ее заводить. Примечательно, что 25 процентов из них не видят в ней никакой необходимости, 20 процентов не понимают, зачем она нужна, а 17 процентов респондентов говорят об отсутствии подробных сведений о ней.

Справедливости ради надо сказать, что при опросе респондентам также не сообщили подробностей о карте, например, что пенсионерам и студентам она выдается бесплатно. Эти и другие факты могли бы изменить отношение россиян к отечественной платежной системе. Поэтому «Лента.ру» решила разобраться, чего же на самом деле ждать от карты «Мир».

Медленно, но верно

Процесс перевода бюджетников на «Мир» будет принудительным, но, как обещают законодатели, постепенным: в течение года, до 1 июля 2018-го, на новые карты переведут бюджетников. Пенсионеры получат карты «Мир» вместо уже имеющихся карт международных платежных систем по мере истечения срока их действия, этот процесс завершится к июлю 2020 года. Кто не захочет получать перечисления на карту, может принимать их на банковский счет и с него снимать наличные. Кстати, законом предусмотрено, что для пенсионеров, студентов и других получателей социальных выплат выдача и обслуживание карты будут бесплатными. Что касается бюджетников, то условия обслуживания «Мира» для них будут сохранены — в рамках зарплатных проектов организации обычно сами платят банкам за обслуживание карт работников. Те, кто не захочет оформлять карту, будут получать выплаты на счет в банке, снимая наличные в отделении.

Сейчас россияне привыкли к картам международных платежных систем — в основном население использует Visa и MasterCard. Система «Мир» по удобству и функциональности практически не уступает иностранным конкурентам, обладая при этом несколькими преимуществами.

Деньги под замком

Разумеется, первое, о чем нужно сказать, — безопасность. Это то, ради чего и создавалась Национальная система платежных карт (НСПК; является оператором «Мира»). Напомним, в 2014 году Visa и MasterCard из-за санкций США против РФ прекратили обслуживать ряд российских банков, клиенты которых остались на руках с заблокированными картами. Теперь такая ситуация исключена. «Мир» защищен от любых внешних посягательств, связанных с политикой.

Кроме того, в российскую платежную систему внедряется технология, уберегающая от мошенничества при онлайн-платежах. Она получила название MirAccept и обеспечивает безопасность на уровне международных стандартов в интернете — банки России уже активно встраивают ее в свои системы. Тут все просто: держателю карты, банк которого уже внедрил MirAccept, надо будет ввести код, полученный в СМС, чтобы покупка в интернет-магазине прошла успешно, — это надежно защищает деньги от злоумышленников.

В одно касание

Второй момент — удобство. Функционально карты «Мир» исполнены по стандартам, к которым подавляющее большинство россиян уже привыкли. Классический набор — снятие наличных в банкоматах, возможность оплаты товаров в онлайн- и обычных магазинах — дополнен технологией «Бесконтакт», хорошо знакомой тем, кто пользуется картами международных платежных систем. Сейчас карты с бесконтактной оплатой уже выдают клиентам и принимают в установленных на кассах магазинов терминалах нескольких российских банков — СМП Банка, Московского индустриального банка, «Центр-инвеста», банка «Россия» и др. Остальные уже готовятся выпускать такие карты, например Сбербанк обещает внедрить технологию уже до конца этого года. «Бесконтакт» позволяет оплачивать товары одним касанием, что серьезно экономит время. Далее во второй половине 2017 года НСПК предложит решения, позволяющие держателям «Мира» использовать свои мобильные телефоны в качестве платежной карты.

К началу перевода бюджетников уже практически полностью готова сеть приема карт. К текущему моменту 372 российских банка стали участниками системы «Мир». 90 банков уже эмитируют карты «Мир». При этом 220 кредитных организаций подключили банкоматы и терминалы для приема и обслуживания российских карт, это более 90 процентов от всех устройств в России. Если точнее, всего таких устройств более 2 миллионов: свыше 171 тысячи банкоматов, более 162 тысяч пунктов выдачи наличных и 1,77 миллиона торговых терминалов.

Примечательно, что в одном только Крыму в апреле было выдано 1,1 миллиона карт «Мир». 1,5 тысячи банкоматов и более 8 тысяч терминалов в магазинах на полуострове принимают к оплате «Мир». В конце апреля в стране было выпущено 5 миллионов карт «Мир», сейчас — уже более 6,3 миллиона.

«Мир» без границ

Что немаловажно, карты «Мир» можно использовать и в зарубежных поездках. Обычно у национальных платежных систем есть проблема с распространением в иностранных государствах. Здесь показателен пример индийской системы RuPay или белорусской «Белкарт». Они заточены под внутреннее использование. НСПК предусмотрела возможность использования карт за пределами России еще в начале запуска российской платежной системы. Так, среди первых выпущенных в декабре 2015 года карт «Мир» были кобейджинговые карты Газпромбанка. Сейчас в рамках кобейджинговых проектов уже несколько российских банков выпускают карты, в которых «Мир» совмещен с одной из международных платежных систем: «Мир»-Maestro и «Мир»-JCB. Они без проблем функционируют и в России, и в странах, где к оплате принимают Maestro или JCB.

Кроме того, 19 апреля НСПК начала переговоры о приеме карт «Мир» в Таиланде, излюбленном месте отдыха российских туристов. Гендиректор НСПК Владимир Комлев отмечал, что система стремится развивать прямой прием карт «Мир» в странах, которые пользуются большой популярностью у россиян. Также идут переговоры о приеме карт «Мир» в Турции. Турецкая «дочка» Сбербанка — Denizbank — готовится к эмиссии российского инструмента. «Не могу сказать, что это будет нескоро. До конца 2017 года нам нужно кое-что сделать в плане IT с обеих сторон», — говорил председатель правления Denizbank Хакан Атеш в январе.

Награда за верность

Безопасность, удобство и широкая география распространения — вот важные преимущества, воспользоваться которыми смогут те, на кого рассчитана карта «Мир», то есть миллионы российских бюджетников. Кроме того, пенсионеры, студенты и работники различных организаций смогут стать первыми участниками программы лояльности отечественной платежной системы, а также воспользоваться нефинансовыми возможностями карты «Мир».

Важно отметить, что сейчас держателям карт «Мир» уже доступны различные бонусные программы. Их предлагают банки, выпускающие российские карты. К бонусам от банка добавляется программа лояльности от самой платежной системы «Мир», запуск программы запланирован на осень 2017 года. Она позволит клиентам выбирать лучшие предложения от торговых сетей. В ее основе лежит механизм cash back, то есть возврат живых денег за покупки. Важно еще раз подчеркнуть, что держатель карты получает обратно именно деньги, а не виртуальные баллы или бонусы. Еще одна полезная функция карты — возможность ее использования не только в качестве финансового инструмента. Так, к примеру, она может быть и платежной картой, и транспортной, и картой жителя города.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Госдума приняла закон о переводе бюджетников и пенсионеров на карты «Мир»
Каждый пятый россиянин захотел завести карту «Мир»
НСПК начала продвижение карт «Мир» в Таиланд
В Крыму выдано более миллиона карт «Мир»
В Турции начнут принимать карты «Мир»
Другие материалы рубрики
Финансы
 — 
00:03 29 мая 2017

«Основная цель — сэкономить на пенсионерах»

Зачем правительство готовит глобальные изменения в социальной системе России
18:50 29 мая 2017

Совбез констатировал ликвидацию дефицита продовольствия в условиях санкций

21:31 29 мая 2017

Набиуллина назвала главные вызовы российской экономике

17:30 29 мая 2017

Сбербанк предсказал рост цены на нефть до 55 долларов

Финансы
 — 
00:02 16 мая 2017
Президент Украины Петр Порошенко

Такой бездолговый курс

Как Киев будет возвращать кредиторам 20 миллиардов долларов
15:26 29 мая 2017

«Югра» увеличит капитал на полмиллиадра долларов

12:18 22 мая 2017

Импорт в Россию вырос на 23 процента

14:39 22 мая 2017

Официальный курс доллара упал ниже 57 рублей

Финансы
 — 
07:18 29 мая 2017
Виталий Мутко, Дмитрий Рогозин и Юрий Трутнев

Кабаны с рублем

Ралли вице-премьеров: какие ориентиры дают руководители правительства
14:16 29 мая 2017

Большинство россиян признались в отсутствии сбережений

12:55 29 мая 2017

США нарастили количество буровых для добычи сланцевой нефти

15:46 22 мая 2017

Доллару предсказали ослабление из-за политики Трампа

Россия
Апокалипсис вчера
О последствиях московского урагана — самого смертоносного за последние 100 лет
Антон Хащенко: Прочный фундамент выборов
Что дают праймериз «Единой России»
«Мою девочку изуродовали»
Родовая травма привела к тяжелому параличу руки, ребенку нужна срочная помощь
Количество пострадавших от урагана в Москве приблизилось к 140
Число пострадавших от урагана в Москве выросло до 168
Собянин подсчитал поваленные в Москве деревья
Семьи погибших из-за урагана в Москве получат компенсации
Все материалы
Мир
Джон Кеннеди c дочерьюГосударствообразующая семья
Династия Кеннеди вчера и сегодня
«Ближние соседи важнее дальних гегемонов»
Александр Ломанов о приоритетах внешней и внутренней политики Китая
Збигнев БжезинскийЧеловек в истории
Война и мир Збигнева Бжезинского
В Москве назвали абсурдной приписываемую зятю Трампа идею о канале связи
Венесуэльская оппозиция сообщила о почти 250 пострадавших в протестах
The library at Holland House in Kensington, London, extensively damaged by a Molotov 'Breadbasket' fire bombВзорвать Британию
Соединенное Королевство уже 48 лет ведет необъявленную войну с бомбистами
Маэстро, урежьте марш
Большая семерка и НАТО — не «концерт держав», а оркестр
Все материалы
Бывший СССР
Старикам здесь не место
Почему Киев перестал жалеть пенсионеров
В Москве прокомментировали высылку из Молдавии пятерых дипломатов
Светлана ЛободаОни допоются!
Почему украинские артисты выступают на родине с риском для здоровья
Президент Молдавии назвал провокацией высылку пяти российских дипломатов
Под Ташкентом на параплане разбился глава службы безопасности посольства Франции
Стало известно об угрозе выдачи Киеву бывшего министра образования ДНР
Молдавия выслала пять российских дипломатов
Все материалы
Финансы
«Основная цель — сэкономить на пенсионерах»
Зачем правительство готовит глобальные изменения в социальной системе России
Путеводитель по «Миру»
Почему пенсионерам и студентам придется перейти на российскую карту
Совбез констатировал ликвидацию дефицита продовольствия в условиях санкций
Набиуллина назвала главные вызовы российской экономике
Сбербанк предсказал рост цены на нефть до 55 долларов
«Югра» увеличит капитал на полмиллиадра долларов
Виталий Мутко, Дмитрий Рогозин и Юрий Трутнев Кабаны с рублем
Ралли вице-премьеров: какие ориентиры дают руководители правительства
Все материалы
Бизнес
Максим МаксимовРожденный не в СССР
Кто и как строит новый российский бизнес
«Формирование единого института поддержки экспорта — закономерный шаг»
Исполнительный директор РЭЦ о поддержке отечественного экспорта
Ударный чемпионат
Самые острые моменты соревнований по футболу команд из детдомов и интернатов
Tele2 опередила конкурентов по покрытию 4G в метро
Россия продала первый комбайн в ЮАР
«Почта России» нашла 80 процентов очень довольных клиентов
Citroen отзовет 30 тысяч автомобилей в России
Все материалы
Силовые структуры
Цифровая военная машина
Как работает Национальный центр управления обороной
Битва за ствол
Стрелковое лобби добилось смягчения указа, ограничивающего оборот оружия
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» ведет огоньПоследний отсчет
До старта новой госпрограммы вооружений остаются месяцы
В Великобритании ретроистребитель сел на брюхо
Северная Корея заявила об успешном испытании баллистической ракеты
Задержанный по делу Юревича посредник оказался помощником депутата Госдумы
Военный эксперт оценил состояние парка российских БМП
Все материалы
Наука и техника
Высвободили зверя
Раскрыты неожиданные последствия генной инженерии
«Декабристы — главный миф русской интеллигенции»
Почему при Сталине декабристы оказались патриотами
Вид на Лич, Драург и Полтергейст со стороны Фобетора (в представлении художника)На линии смерти
На Полтергейсте допустили существование жизни
Астрономы допустили существование самособирающихся лун у Сатурна
Американские ученые создали суперантибиотик
Геоглиф в пустыне Наска, ПеруСами научились
Обнаружена технологически развитая цивилизация древности
В радиоактивный пепел
США оказались на грани ядерной катастрофы
Все материалы
Спорт
Мирча ЛуческуПоплакал и перестал
Чем запомнится Мирча Луческу в «Зените»
Франческо ТоттиЗамыкая круг
Самые яркие моменты в карьере ушедшего из футбола Франческо Тотти
Избившие вице-президента Союза ММА России бойцы пожизненно дисквалифицированы
Гол Малкина помог «Питтсбургу» выиграть первый матч финала Кубка Стэнли
Карпин предложил футболистам играть в лаптях в случае отказа от легионеров
Лондонский «Арсенал» поздравил Аршавина с 36-летием
Гольфист Тайгер Вудс арестован за вождение в нетрезвом виде
Все материалы
Культура
«Пятая нога, второй хвост»
Почему больше нельзя писать стихи о любви
У нас была ужасная эпоха
Канны-2017. Итоги: победа «Квадрата» Рубена Эстлунда и главные темы фестиваля
Закрытая вечеринка
В Каннах завершился 70-й кинофестиваль
Дорн высказался об отмене концерта на фоне угроз украинских радикалов
Луи Гаррель и Дени Лаван подписали письмо в поддержку Серебренникова
Путин подарил версальскому музею «Книгу ангелов»
Джоан Роулинг закончила работу над сценарием «Фантастических тварей 2»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это сенсация! Мы показываем ее в интересах родины!»
В Казахстане пытаются копировать российское ТВ, но опережают его по уровню треша
Самоубийственные аресты
За борьбой с «группами смерти» может стоять конфликт в силовых структурах
Хакер, который смог
Американец сбежал от произвола ФБР и стал самым успешным пиратом современности
Обнародован тайный список запрещенной одежды для телеведущих «Би-би-си»
Россияне начали массово «мемасить» на iPhone от Усманова
Неизвестные устроили прямую трансляцию со связанной скотчем девушкой и таймером
Внезапные красные вспышки в окнах Белого дома сочли сатанинским обрядом
Все материалы
Ценности
Призраки и тени
Самые оригинальные экземпляры Rolls-Royce
Было просто хорошо, стало «ошнурительно»
Сергей Шнуров поменял привычки
Ford RancheroАвстралийская химера
Самые стильные авто для перевозки жены и поросят
Российские ювелиры создали бриллиантовые браслеты в честь Грейс Келли
Nespresso призвал фотографировать кофе со льдом
Chopard выпустил часы специально для Москвы
Корейцы предложили женщинам маски-антидепрессанты
Все материалы
Путешествия
Святое Белогорье
Местные: редактор Гульнара Тагирова о Белгороде
Аня Бушуева: «Паэлья — вовсе не испанское блюдо»
Как приготовить главное блюдо Валенсии
Россияне помогли Анталье компенсировать потери в сфере туризма
Россиянам рекомендовали подумать дважды перед поездкой в Черногорию
Королевство вина и замков
Куда съездить и что посмотреть в Кастилии-Леоне
Упавшее дерево преградило дорогу аэроэкспрессам во Внуково
Московские аэропорты задержали более половины рейсов из-за урагана
Все материалы
Из жизни
«Живу как в кино»
История уроженки Брянска, переехавшей на Кипр
С широко закрытыми глазами
Самые популярные снимки Instagram за май
Гибче надо быть
Мобилити-трейнинг — модная тренировка для тех, кто не достает пальцами до пола
В Токио общественная баня попыталась привлечь японцев «школой для голых»
Принцесса оглушила бельгийского премьера выстрелом из пистолета
Отказавшаяся от сахара 70-летняя австралийка похвасталась фигурой в бикини
В Германии священника заменили роботом
Все материалы
От трубки до пикселя
Эволюция автомобильных дисплеев: как это было
Ноги вверх!
Как устроен и чем полезен адаптивный круиз-контроль
Жжение и зуд
Феттель против Райкконена, McLaren против кармы и другие события Гран-при Монако
10 недорогих, но крутых машин
Десятка клевых автомобилей, на которые не надо тратить много денег. В Америке
24-летний Porsche 911 без пробега продали за 2 миллиона евро
Обновленный Toyota Land Cruiser Prado показали в Instagram
Rolls-Royce сделал самую дорогую новую машину в мире
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы