Путеводитель по «Миру»

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном переводе российских бюджетников и пенсионеров на карты «Мир». Документ стал важным шагом к повсеместному распространению отечественной платежной системы на финансовом рынке. Согласно его положениям, до 1 июля 2017 года банки должны обеспечить прием карт «Мир». С этого же момента бюджетникам, которым открывают новые счета, должны будут выдавать карты «Мир». Речь идет о десятках миллионов человек — прежде всего о пенсионерах, студентах и работниках бюджетных организаций. При этом не все хотят переходить на «Мир» добровольно — люди, пользующиеся другими системами, не понимают, почему им надо отказываться от привычных инструментов.

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, 20 процентов россиян готовы добровольно оформить карту «Мир», 70 процентов респондентов не планируют ее заводить. Примечательно, что 25 процентов из них не видят в ней никакой необходимости, 20 процентов не понимают, зачем она нужна, а 17 процентов респондентов говорят об отсутствии подробных сведений о ней.

Справедливости ради надо сказать, что при опросе респондентам также не сообщили подробностей о карте, например, что пенсионерам и студентам она выдается бесплатно. Эти и другие факты могли бы изменить отношение россиян к отечественной платежной системе. Поэтому «Лента.ру» решила разобраться, чего же на самом деле ждать от карты «Мир».

Медленно, но верно

Процесс перевода бюджетников на «Мир» будет принудительным, но, как обещают законодатели, постепенным: в течение года, до 1 июля 2018-го, на новые карты переведут бюджетников. Пенсионеры получат карты «Мир» вместо уже имеющихся карт международных платежных систем по мере истечения срока их действия, этот процесс завершится к июлю 2020 года. Кто не захочет получать перечисления на карту, может принимать их на банковский счет и с него снимать наличные. Кстати, законом предусмотрено, что для пенсионеров, студентов и других получателей социальных выплат выдача и обслуживание карты будут бесплатными. Что касается бюджетников, то условия обслуживания «Мира» для них будут сохранены — в рамках зарплатных проектов организации обычно сами платят банкам за обслуживание карт работников. Те, кто не захочет оформлять карту, будут получать выплаты на счет в банке, снимая наличные в отделении.

Сейчас россияне привыкли к картам международных платежных систем — в основном население использует Visa и MasterCard. Система «Мир» по удобству и функциональности практически не уступает иностранным конкурентам, обладая при этом несколькими преимуществами.

Деньги под замком

Разумеется, первое, о чем нужно сказать, — безопасность. Это то, ради чего и создавалась Национальная система платежных карт (НСПК; является оператором «Мира»). Напомним, в 2014 году Visa и MasterCard из-за санкций США против РФ прекратили обслуживать ряд российских банков, клиенты которых остались на руках с заблокированными картами. Теперь такая ситуация исключена. «Мир» защищен от любых внешних посягательств, связанных с политикой.

Кроме того, в российскую платежную систему внедряется технология, уберегающая от мошенничества при онлайн-платежах. Она получила название MirAccept и обеспечивает безопасность на уровне международных стандартов в интернете — банки России уже активно встраивают ее в свои системы. Тут все просто: держателю карты, банк которого уже внедрил MirAccept, надо будет ввести код, полученный в СМС, чтобы покупка в интернет-магазине прошла успешно, — это надежно защищает деньги от злоумышленников.

В одно касание

Второй момент — удобство. Функционально карты «Мир» исполнены по стандартам, к которым подавляющее большинство россиян уже привыкли. Классический набор — снятие наличных в банкоматах, возможность оплаты товаров в онлайн- и обычных магазинах — дополнен технологией «Бесконтакт», хорошо знакомой тем, кто пользуется картами международных платежных систем. Сейчас карты с бесконтактной оплатой уже выдают клиентам и принимают в установленных на кассах магазинов терминалах нескольких российских банков — СМП Банка, Московского индустриального банка, «Центр-инвеста», банка «Россия» и др. Остальные уже готовятся выпускать такие карты, например Сбербанк обещает внедрить технологию уже до конца этого года. «Бесконтакт» позволяет оплачивать товары одним касанием, что серьезно экономит время. Далее во второй половине 2017 года НСПК предложит решения, позволяющие держателям «Мира» использовать свои мобильные телефоны в качестве платежной карты.

К началу перевода бюджетников уже практически полностью готова сеть приема карт. К текущему моменту 372 российских банка стали участниками системы «Мир». 90 банков уже эмитируют карты «Мир». При этом 220 кредитных организаций подключили банкоматы и терминалы для приема и обслуживания российских карт, это более 90 процентов от всех устройств в России. Если точнее, всего таких устройств более 2 миллионов: свыше 171 тысячи банкоматов, более 162 тысяч пунктов выдачи наличных и 1,77 миллиона торговых терминалов.

Примечательно, что в одном только Крыму в апреле было выдано 1,1 миллиона карт «Мир». 1,5 тысячи банкоматов и более 8 тысяч терминалов в магазинах на полуострове принимают к оплате «Мир». В конце апреля в стране было выпущено 5 миллионов карт «Мир», сейчас — уже более 6,3 миллиона.

«Мир» без границ

Что немаловажно, карты «Мир» можно использовать и в зарубежных поездках. Обычно у национальных платежных систем есть проблема с распространением в иностранных государствах. Здесь показателен пример индийской системы RuPay или белорусской «Белкарт». Они заточены под внутреннее использование. НСПК предусмотрела возможность использования карт за пределами России еще в начале запуска российской платежной системы. Так, среди первых выпущенных в декабре 2015 года карт «Мир» были кобейджинговые карты Газпромбанка. Сейчас в рамках кобейджинговых проектов уже несколько российских банков выпускают карты, в которых «Мир» совмещен с одной из международных платежных систем: «Мир»-Maestro и «Мир»-JCB. Они без проблем функционируют и в России, и в странах, где к оплате принимают Maestro или JCB.

Кроме того, 19 апреля НСПК начала переговоры о приеме карт «Мир» в Таиланде, излюбленном месте отдыха российских туристов. Гендиректор НСПК Владимир Комлев отмечал, что система стремится развивать прямой прием карт «Мир» в странах, которые пользуются большой популярностью у россиян. Также идут переговоры о приеме карт «Мир» в Турции. Турецкая «дочка» Сбербанка — Denizbank — готовится к эмиссии российского инструмента. «Не могу сказать, что это будет нескоро. До конца 2017 года нам нужно кое-что сделать в плане IT с обеих сторон», — говорил председатель правления Denizbank Хакан Атеш в январе.

Награда за верность

Безопасность, удобство и широкая география распространения — вот важные преимущества, воспользоваться которыми смогут те, на кого рассчитана карта «Мир», то есть миллионы российских бюджетников. Кроме того, пенсионеры, студенты и работники различных организаций смогут стать первыми участниками программы лояльности отечественной платежной системы, а также воспользоваться нефинансовыми возможностями карты «Мир».

Важно отметить, что сейчас держателям карт «Мир» уже доступны различные бонусные программы. Их предлагают банки, выпускающие российские карты. К бонусам от банка добавляется программа лояльности от самой платежной системы «Мир», запуск программы запланирован на осень 2017 года. Она позволит клиентам выбирать лучшие предложения от торговых сетей. В ее основе лежит механизм cash back, то есть возврат живых денег за покупки. Важно еще раз подчеркнуть, что держатель карты получает обратно именно деньги, а не виртуальные баллы или бонусы. Еще одна полезная функция карты — возможность ее использования не только в качестве финансового инструмента. Так, к примеру, она может быть и платежной картой, и транспортной, и картой жителя города.