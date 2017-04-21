Госдума приняла закон о переводе бюджетников и пенсионеров на карты «Мир»

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на банковские карты «Мир». Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, до 1 июня 2017 года банки должны обеспечить прием карт «Мир» во всех устройствах, предназначенных для осуществления расчетов. С этого же дня бюджетникам, которым открывают новые счета, должны будут выдавать карты «Мир».

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Бюджетников с действующими счетами переведут на «Мир» до 1 июля 2018 года. Пенсионеры смогут получить «Мир» взамен карт, не являющихся национальными платежными инструментами, по истечении срока их действия, но не позднее 1 июля 2020 года.

Агентство напоминает, что ранее, 19 апреля, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что банк, выдающий пенсионерам карту, не будет брать с них за это плату.

«Мир» — российская национальная платежная система. Оператором «Мира» выступает Национальная система платежных карт (НСПК). Необходимость создания НСПК возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты ряда российских банков.