НСПК и армянская система ArCa выпустят совместную карту

Национальная система платежных карт (НСПК), являющаяся оператором российской карты «Мир», и платежная система Armenian Card (ArCa) готовятся к выпуску кобейджинговых карт на территории Армении. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на представителя ЦБ республики.

Техническую возможность эмиссии таких карт имеют все 15 банков, работающих на инфраструктуре ArCa. «Проект межсистемного взаимодействия предполагает взаимный прием карт национальных платежных систем в инфраструктурах двух стран: карт ArCa — в России, карт "Мир" — в Армении. При этом, в рамках проекта предусмотрен также выпуск совместных карт ArCa — "Мир"», — сказал представитель регулятора.

Зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова, в свою очередь, сообщала, что карту «Мир» смогут принимать на территории Армении до конца 2017 года.

В апреле НСПК также объявила о начале переговоров о приеме карт «Мир» в Королевстве Таиланд. По словам представителей компании, это позволит упростить процесс оплаты для туристов. В прошлом году страну посетили более миллиона российских граждан.

«Мир» — российская национальная платежная система. Необходимость создания такой системы возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты ряда российских банков.