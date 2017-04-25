НСПК и MasterCard начали переговоры о приеме карт «Мир» за рубежом

Оператор карт «Мир» — Национальная система платежных карт (НСПК) — и MasterCard ведут переговоры о совместном выпуске кобейджинговых карт, которые будут приниматься за рубежом. Об этом во вторник, 25 апреля, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в банковских кругах.

По мнению члена правления ВТБ 24 Вениамина Полянцева, спрос на новые кобейджиновые карты будет выше, чем на карты с одним платежным приложением. Обслуживание новых карт не должно быть дороже, чем карт с одним платежным приложением, отметил вице-президент ВТБ Иван Пятков.

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НСПК и ЦБ ведут аналогичные переговоры с Visa, но пока стороны не достигли соглашения. Если оператору «Мира» не удастся договориться ни с MasterCard, ни с Visa, то банки смогут продолжить выпуск карт с японской JCB, American Express и Union Pay, отмечает издание.

24 апреля НСПК сообщила, что российские банки выпустили более пяти миллионов карт «Мир». Сейчас их выпускают более 70 банков и принимают свыше 95 процентов терминалов и банкоматов с функцией снятия наличных.

«Мир» — российская национальная платежная система, ее оператором выступает Национальная система платежных карт (НСПК). Необходимость создания НСПК возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты ряда российских банков.