Российские банки выпустили пять миллионов карт «Мир»

Российские банки выпустили более пяти миллионов карт национальной платежной системы «Мир». Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК).

«На сегодняшний день карту выпускают более 70 банков и принимают свыше 95 процентов терминалов и банкоматов с функцией снятия наличных. География сети приема карт "Мир" охватывает всю страну», — отмечается в сообщении.

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Рубеж в один миллион карт система «Мир» преодолела в октябре 2016 года, а к концу года было выпущено уже 1,8 миллиона.

Как отмечает НСПК, в прошлом году шла подготовка инфраструктуры для приема новых карт, а 2017 год станет годом массовой эмиссии «Мира».

21 апреля Госдума приняла закон о поэтапном переводе бюджетников и пенсионеров на банковские карты «Мир». Согласно документу, до 1 июня 2017 года банки должны обеспечить прием карт «Мир» во всех устройствах, предназначенных для осуществления расчетов.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, каждый пятый россиянин намерен оформить карту «Мир». Сейчас ее пользователями являются только три процента жителей страны. Почти 70 процентов не планируют заводить карту, из них 25 процентов не видят в ней никакой необходимости.

«Мир» — российская национальная платежная система, ее оператором выступает Национальная система платежных карт (НСПК). Необходимость создания НСПК возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты ряда российских банков.