В России запретят анонимные кошельки и карты

Снятие наличных по неименным пластиковым картам и электронным кошелькам будет запрещено. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, сообщает ТАСС. По его словам, практика обналичивания денег с неименных банковских карт и кошельков не соответствует «цивилизованным подходам, существующим во всем мире».

«Движение денег здесь должно быть абсолютно прозрачным, соответствовать требованиям российского законодательства и конвенциям по борьбе с отмыванием капиталов. Поэтому снятие наличных по анонимным картам или по кошелькам будет запрещено», — сказал премьер.

Российские платежные системы в настоящее время активно используют анонимные кошельки. В частности, «Яндекс.Деньги» предлагает соответствующий сервис с ограничениями, которых не существует для пользователей, указавших паспортные данные. По правилам сервиса, можно платить единовременно не более 15 тысяч рублей в российских магазинах и снимать не более 5 тысяч рублей за день.

В апреле 2016 года запретить обналичивание средств на анонимных кошельках призвали ЦБ и Росфинмониторинг. По их мнению, все подобные инструменты должны быть привязаны к банковскому счету.