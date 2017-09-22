Сбербанк приступил к выпуску бесконтактных карт «Мир»

Сбербанк начал выпуск бесконтактных карт «Мир», с помощью которых можно оплачивать покупки в одно касание. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Внедрение бесконтактной технологии в Сбербанке началось в мае 2017 года, когда банк перевел большинство карт своей продуктовой линейки на «бесконтакт», отмечается в сообщении.

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Всего кредитная организация выпустила 15 миллионов бесконтактных дебетовых и кредитных карт Visa и Mastercard Сбербанка. Это 11 процентов всех карт, выпущенных банком.

Эмиссия карт «Мир» Сбербанка составляет 11 миллионов штук.

В июле газета «Ведомости» сообщала, что Банк России может ограничить автоперевод (автоматическое перечисление с одного счета на другой) денег с карт «Мир» на карты других платежных систем. Впоследствии ЦБ эти сообщения опроверг.

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон, который обязал банки использовать исключительно национальные платежные системы при осуществлении операций по счетам физических лиц, получающих денежные выплаты из бюджета или государственных внебюджетных фондов.

«Мир» — российская национальная платежная система. Необходимость создания такой системы возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты ряда российских банков.