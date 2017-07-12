Набиуллина назвала перевод бюджетников на карту «Мир» легким принуждением

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала «легким, административным принуждением» обязательность начисления зарплат бюджетников на карты системы «Мир». По словам Набиуллиной, Россия должна иметь собственную платежную инфраструктуру и собственную систему платежных карт, передает «Бизнес FM».

«Это импортозамещение, но мы старались выстроить систему регулирования карт таким образом, чтобы наши национальные карты были в постоянной конкурентной среде с картами международных платежных систем. И поэтому, даже если есть там принуждение, оно очень легкое, административное. Человек в любой момент может, даже получив деньги, бюджетную зарплату на счет, к которому привязана карта "Мир", перевести их на другой счет, если это будет ему интересно», — сказала она.

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Набиуллина добавила, что никаких ограничений в переводах на карты других систем регулятор вводить не планирует.

10 мая «Ведомости» написали, что Банк России может ограничить автоперевод (автоматическое перечисление с одного счета на другой) денег с карт «Мир» на карты других платежных систем. Впоследствии ЦБ эти сообщения опроверг.

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон, который обязал банки использовать исключительно национальные платежные системы при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из бюджета или государственных внебюджетных фондов.