Карта «Мир» станет зачеткой для студентов

Платежная карта «Мир» к 2018 году может стать электронной зачетной книжкой студентов. Об этом в четверг, 8 июня, пишет газета «Известия».

Карта будет привязана к зачетным книжкам по аналогии с электронными дневниками и журналами, а информация об оценках будет храниться на отдельных серверах вузов, отмечает издание. Студенты будут идентифицироваться по картам и смогут узнавать оценки через интернет, в том числе с мобильного телефона, а преподаватели получат право на ввод и редактирование отметок.

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Сейчас карта «Мир» уже используется как пропуск в университеты и вузовские библиотеки, на нее же начисляются стипендии. В пилотном режиме кампусные проекты запущены в Бинбанке, КС-банке и банке «Центринвест».

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон, который обязал банки использовать исключительно национальные платежные системы при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из бюджета или государственных внебюджетных фондов.

По данным ВЦИОМ, каждый пятый россиянин намерен оформить карту «Мир». При этом сейчас ее пользователями являются только три процента жителей страны.

«Мир» — российская национальная платежная система, ее оператором выступает Национальная система платежных карт (НСПК). Необходимость создания НСПК возникла летом 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против России прекратили обслуживать карты ряда российских банков.

Российские банки выпустили более пяти миллионов карт «Мир». Сейчас их производят более 70 финансовых организаций и принимают свыше 95 процентов терминалов и банкоматов с функцией снятия наличных.