Ежемесячный оборот Бинбанка по карточным переводам превысил 3 миллиарда рублей

Месячный оборот Бинбанка по переводам с карты на карту (p2p) превысил отметку в три миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе финансовой организации.

«С начала года оборот нашего банка по переводам с карты на карту вырос в 10 раз, в результате наша доля на этом рынке составила порядка 11 процентов. Это значит, что каждый десятый перевод в стране совершается с помощью сервиса Бинбанка», — заявил начальник отдела по развитию бизнеса Бинбанка Филипп Петров.

Он также отметил, что банк предоставляет возможность подключить данный сервис другим кредитным организациям, не имеющим своих решений в этой области, а также платежным агрегаторам и компаниям, желающим развивать направление онлайн-переводов.

С помощью этого сервиса на сайте Бинбанка можно переводить средства между клиентами разных банков. Карты отправителя и получателя могут быть выпущены любым российским банком. При этом перевод средств происходит моментально, а все операции обеспечены защитой технологии 3D Secure, обеспечивающей максимальный уровень безопасности.

«Основным фактором популярности данной услуги является ее удобство. Потому что это, безусловно, очень простой способ перевода средств либо платежа, — объясняет старший аналитик "Фридом Финанс" Богдан Зварич. — Соответствующие действия можно провести фактически с мобильного телефона. В результате у человека появляется рабочий инструмент, который постоянно под рукой: ему не нужно иметь компьютер, например, не нужно заезжать в отделение банка, чтобы совершить необходимый перевод. Все делается достаточно быстро, и для клиентов это удобно».

Российские банки предельно упростили процесс перевода средств с карты на карту. В Бинбанке, чтобы провести операцию, не требуется дополнительная регистрация. Нужно лишь войти в раздел переводов с карты на карту на сайте банка или его партнера, ввести данные карты списания (номер, срок действия, CVC/CVV2) и номер карты получателя средств. Переводы поддерживаются платежными системами MasterСard, Visa и «Мир». Минимальная сумма перевода — 10 рублей, максимальная — 150 тысяч рублей. С одной карты в месяц можно перевести до 599 тысяч рублей.

«Эта услуга конечно же будет развиваться именно за счет тех возможностей, того удобства, которые она предоставляет для клиентов. На мой взгляд, банки и дальше будут ее развивать», - резюмирует Богдан Зварич.

