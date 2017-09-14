Китайские туристы отправились на отдых на Вестерос

Седьмой сезон «Игры престолов» спровоцировал среди китайских туристов взрывной рост спроса на путешествия в места съемок сериала. Об этом сообщает Sputnik.

По данным одного из крупнейших китайских онлайн-агентств Ctrip, бронирование туров в Хорватию увеличилось на 300 процентов, в Испанию — на 148 процентов. Отмечается, что наибольшей популярностью путевки в «Вестеросу» пользуются у молодых туристов, родивших 1980-х — 2000-х годах.

Кроме того, ведущая китайская компания Yoozoo Games, специализирующаяся на организации семейных поездок, недавно объявила о создании специализированного тура по вселенной сериала.

Отмечается, что «Игра престолов» стала не первым фильмом, который многократно увеличил поток китайских путешественников по тому или иному направлению. Например, в 2012 году после выхода кинокартины «Потерявшиеся в Таиланде» режиссера Сюй Чжэна в туристической отрасли королевства отмечали огромный приток гостей из КНР. Только в период празднования Нового года по лунному календарю государство посетили 270 тысяч китайских путешественников. В 2013 году КНР выступила крупнейшим поставщиком туристов в Таиланд, а в городе Чангмай, где проходили съемки фильма, стал остро ощущаться недостаток номеров в отелях.

В начале сентября сообщалось, что Китай вошел в тройку лидеров по размеру турпотока в Россию. За первые полгода 2017 года в стране отдохнули 552 тысячи граждан КНР. Больше путешественников в Россию приехало лишь с Украины (3,9 миллиона) и из Казахстана (1,5 миллиона).