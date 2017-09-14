Треть российских туристов проведет осенний отпуск в Турции

Треть приобретенных россиянами на осень (до 31 октября) пакетных туров пришлась на Турцию. Об этом Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали в компании Onlinetours.

Второе место по популярности заняли поездки по России, на них пришлось 20,3 процента всех проданных путевок. Третье место досталось Греции с показателем в 11,3 процента.

Также в топ лидеров вошли Кипр (7 процентов), Тунис (6,9 процента), Испания (5 процентов), Таиланд (3,6 процента), Италия (2,6 процента) и Черногория (2,3 процента).

Если говорить об отдыхе в России, то самыми популярными осенними курортами стали Адлер (49 процентов всех проданных по стране туров), Крым (21 процент) и Анапа с Красной Поляной (по 11 процентов).

Глубина продаж туров по популярным направлениям в осеннем сезоне составила в среднем 49 дней. Путевки в Турцию приобретались примерно за 44 дня до выезда. Отмечается, что в дальнейшем этот показатель может сократиться примерно вдвое. Конец сезона — традиционное время для last-minute бронирований, отмечают в АТОР.

Ранее в сентябре сообщалось, что самым популярным направлением отдыха у российских пенсионеров стала Болгария. Также люди в возрасте отдыхают в Испании и Израиле.

