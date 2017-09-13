Эксперты рассказали об изменившихся за 10 лет предпочтениях российских туристов

Список популярных у российских путешественников направлений значительно изменился за последние 10 лет. Об этом «Ленте.ру» рассказала руководитель отдела продаж туров в компании «Туту.ру» Мария Чупина.

Эксперты сервиса проанализировали информацию о бронировании путевок с 2007 по 2017 год. Десять лет назад лидером среди организованных туристов из России была Турция. В тройку лидеров также входили Египет и Италия.

Четвертое место занимала Испания, замыкала пятерку Греция. В топ-12 в порядке убывания также находились Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Чехия, Болгария, Франция, Кипр и Тунис.

С 2007 года начала расти популярность Греции у россиян. Наиболее серьезные изменения на рынке произошли за два последних года. В этот период европейские страны сдали позиции, уступив места Тунису и Кипру.

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Временный запрет на чартеры в Турцию в 2016 году позволил России занять лидирующие строчки в списке популярных направлений. Египет выбыл из топа востребованных стран после того, как Москва приостановила авиасообщение с Арабской Республикой в 2015 году.

Список популярных у туристов государств по итогам лета 2017-го выглядит следующим образом: Россия, Турция, Греция, Тунис, Таиланд, Кипр, Болгария, Черногория, Абхазия и Испания.

В целом основные сдвиги в туротрасли за 10 лет произошли из-за изменения ценовой политики в курортных странах, колебаний курса рубля и появления комплексных туров по России, резюмировала Чупина.