Названы самые популярные направления отдыха у пенсионеров

Самым популярным направлением отдыха у россиян в возрасте старше 60 лет стала Болгария. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказали эксперты сервиса «Сравни.ру».

На долю этой страны приходится 10,5 процента всех поездок пенсионеров летом 2017 года. Второе место рейтинга заняла Испания (5,5 процента), третье — Израиль (5 процентов).

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Также в топ вошли Италия, США, Германия, Таиланд и Греция. При этом на страны Шенгенского соглашения пришлась половина всех поездок пожилых россиян.

Отмечается, что в путешествия ездят всего 4,45 процента от всех пенсионеров.

В июле Ростуризм обещал помочь пенсионерам и людям с ограниченными возможностями путешествовать по стране.