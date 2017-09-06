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Солнечный угар

Зачем украинский пенсионер бросил все и уехал в США

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Станислав наблюдает за затмением
Станислав наблюдает за затмением
Фото: предоставлено героем

В конце августа простой украинский пенсионер по имени Станислав получил американскую визу, сел на самолет и отправился на три дня в США — только для того, чтобы увидеть полное солнечное затмение своими глазами. «Лента.ру» публикует монолог пенсионера-авантюриста.

Дело, видимо, в том, что в детстве я очень любил Марка Твена — «Янки при дворе короля Артура», и возможно, что это уже тогда заронило какую-то искру. Также программы ВВС, которые я слушаю уже много десятков лет и где звучали рассказы тех, кто видел полное солнечное затмение воочию, сыграли свою роль.

Мне было интересно увидеть и почувствовать все это самому. Я читал, что, увидев однажды солнечное затмение, некоторые становились так называемыми eclipse chasers — охотниками за затмениями.

Частичное солнечное затмение я уже пару раз наблюдал в родном городе. Но хотелось почувствовать холодное дуновение воздуха, увидеть Меркурий и приближение лунной тени.

Поскольку Луна не всегда находится на одном расстоянии от Земли, то и полное затмение тоже бывает разным. В этот раз было именно total sun eclipse, а бывает еще annular sun eclipse, так называемое кольцеобразное затмение, это когда Луна далеко от Земли, и в момент затмения видно большое солнечное кольцо.

О предстоящем полном затмении в Штатах я знал давно. Оно было наиболее удобным, так как охватывало большую часть суши в относительно доступном месте. Предстоящее затмение в Аргентине и Чили будет сложнее увидеть с точки зрения доступности этих стран и логистики. Мне показалось, что поехать в Америку реальней всего. В итоге реализовать это оказалось еще проще, чем я представлял. За пределами бывшего СССР до сих пор я бывал только в Польше, и опыта подобных поездок у меня не было.

Визовые и организационные вопросы решить было не так сложно, хотя в посольстве на меня и смотрели несколько странно. На вопрос о цели визита — что при подаче документов на визу, что на паспортном контроле при пересадке в Париже — я отвечал: «посмотреть солнечное затмение». Визу мне дали и в самолет пустили. В Америке на паспортном контроле я также сказал, что приехал смотреть затмение, но ожидаемого шокового эффекта на офицера в данном случае это не произвело.

Все это мелочи, ведь основная заковырка была только со стороны неподвластной мне вещи — погоды! Мысль о том, что помешать увидеть затмение может элементарная облачность мне пришла в голову как-то поздновато, всего за пару месяцев до самого затмения. Поэтому планировать путешествие заранее было невозможно и бессмысленно. Все в итоге решилось в последние пару недель.

Мне нужно было выбрать город на маршруте затмения, и это зависело только от погоды. Я изучил статистику погоды в августе в разных городах и в конце концов пришел к выводу, что надежнее всего лететь на западное побережье США: погода там в это время более стабильна, чем на восточном. Посмотрев возможные рейсы и стыковки, я определил, что удобнее всего прилететь в Сиэтл, так как оттуда, в зависимости от прогноза погоды за день до затмения, я мог добраться до трех выбранных мною возможных мест наблюдения — Сейлем, Мадрас или Каспер. Я планировал прилететь в Сиэтл, посмотреть прогноз погоды в этих городах и поехать туда, где вероятность ясного неба будет максимальной.

Мой самолет опоздал на 2,5 часа, и времени мониторить погоду у меня уже не было. Я рискнул и поехал наудачу в Сейлем на автобусе, на который у меня уже был куплен билет.

Автобус в Сейлем шел из Сиэтла через Портленд, в конечный пункт мы должны были прибыть к часу ночи 21 августа. Бронировать что-то заранее я не стал. Добравшись туда, я понял, что это в принципе было бы бессмысленно.

Я знал одно заведение, открытое до половины третьего ночи, и направился прямо туда. Правда, поужинать не удалось и, побродив пару часов по ночному Сейлему, я решил потихоньку двигаться к месту наблюдения — 15 километров пешком вдоль хайвея. Я знал весь маршрут: несколько раз прошел его по картам Google. Остановившись пару раз по дороге на перекус, последние километры я преодолевал довольно бодро. Само затмение было в 10:15.

На месте наблюдения было многолюдно. На машинах, в палатках, с фотоаппаратами и телескопами, а также другими атрибутами вечеринки люди ждали шоу.

Затмение длилось всего две минуты. Потемнело, как в сумерки. Вокруг со всех сторон на горизонте был свет — как будто бы огромная туча накрыла нас, а вдалеке — светлая полоса. Было хорошо видно солнечную корону с тремя лепестками — это очень красиво. И это действительно непередаваемое ощущение.

Практически сразу после затмения, коротко пообщавшись с другими наблюдателями, я отправился назад в Сейлем — еще раз тот же самый путь — 15 километров по хайвею пешком. Я также хотел попасть в тематический парк развлечений для детей Enchanted Forest, который находится как раз на полдороги в Сейлем и детский музей в самом Сейлеме. Но музей оказался закрыт именно из-за солнечного затмения, что странно, так как слоняющиеся по городку толпы туристов явно обратили бы на него внимание.

Еще меня поразило то, что нигде не было никакой продажи сувениров или атрибутов, посвященных солнечному затмению. Я хотел купить футболку, но не смог ее нигде найти. Если бы я знал об этом, мог бы напечатать 100 футболок дома и отбить затраты на путешествие и даже заработать. Уверен, у меня бы их с руками оторвали по 20, а то и по 50 долларов. Америка в этом плане поразила меня тем, что они, в отличие от нас, не думают на каждом шагу «как бы заработать».

Дорога назад была не менее приключенческой. В итоге рано утром 22 августа я вернулся в Сиэтл. Позавтракав и побродив по городу, я отправился по адресу, где располагалась загодя забронированная через Airbnb квартира, в которой я провел последнюю ночь в Америке. На утро хозяин любезно подвез меня в аэропорт. Дома я был в ночь на 24 августа.

Бюджет поездки Станислава составил порядка двух тысяч долларов. В эту сумму вошли затраты на авиаперелет, билеты на автобусы, ночлег и питание. Ради экономии путешественник выбрал стыковочный рейс через Париж.

Записала Милана Биали

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