Солнечный угар

В конце августа простой украинский пенсионер по имени Станислав получил американскую визу, сел на самолет и отправился на три дня в США — только для того, чтобы увидеть полное солнечное затмение своими глазами. «Лента.ру» публикует монолог пенсионера-авантюриста.

Дело, видимо, в том, что в детстве я очень любил Марка Твена — «Янки при дворе короля Артура», и возможно, что это уже тогда заронило какую-то искру. Также программы ВВС, которые я слушаю уже много десятков лет и где звучали рассказы тех, кто видел полное солнечное затмение воочию, сыграли свою роль.

Мне было интересно увидеть и почувствовать все это самому. Я читал, что, увидев однажды солнечное затмение, некоторые становились так называемыми eclipse chasers — охотниками за затмениями.

Частичное солнечное затмение я уже пару раз наблюдал в родном городе. Но хотелось почувствовать холодное дуновение воздуха, увидеть Меркурий и приближение лунной тени.

Поскольку Луна не всегда находится на одном расстоянии от Земли, то и полное затмение тоже бывает разным. В этот раз было именно total sun eclipse, а бывает еще annular sun eclipse, так называемое кольцеобразное затмение, это когда Луна далеко от Земли, и в момент затмения видно большое солнечное кольцо.

О предстоящем полном затмении в Штатах я знал давно. Оно было наиболее удобным, так как охватывало большую часть суши в относительно доступном месте. Предстоящее затмение в Аргентине и Чили будет сложнее увидеть с точки зрения доступности этих стран и логистики. Мне показалось, что поехать в Америку реальней всего. В итоге реализовать это оказалось еще проще, чем я представлял. За пределами бывшего СССР до сих пор я бывал только в Польше, и опыта подобных поездок у меня не было.

Визовые и организационные вопросы решить было не так сложно, хотя в посольстве на меня и смотрели несколько странно. На вопрос о цели визита — что при подаче документов на визу, что на паспортном контроле при пересадке в Париже — я отвечал: «посмотреть солнечное затмение». Визу мне дали и в самолет пустили. В Америке на паспортном контроле я также сказал, что приехал смотреть затмение, но ожидаемого шокового эффекта на офицера в данном случае это не произвело.

Все это мелочи, ведь основная заковырка была только со стороны неподвластной мне вещи — погоды! Мысль о том, что помешать увидеть затмение может элементарная облачность мне пришла в голову как-то поздновато, всего за пару месяцев до самого затмения. Поэтому планировать путешествие заранее было невозможно и бессмысленно. Все в итоге решилось в последние пару недель.

Почти на две минуты луна полностью закрыла солнце Фото: Jeff Roberson / AP

Мне нужно было выбрать город на маршруте затмения, и это зависело только от погоды. Я изучил статистику погоды в августе в разных городах и в конце концов пришел к выводу, что надежнее всего лететь на западное побережье США: погода там в это время более стабильна, чем на восточном. Посмотрев возможные рейсы и стыковки, я определил, что удобнее всего прилететь в Сиэтл, так как оттуда, в зависимости от прогноза погоды за день до затмения, я мог добраться до трех выбранных мною возможных мест наблюдения — Сейлем, Мадрас или Каспер. Я планировал прилететь в Сиэтл, посмотреть прогноз погоды в этих городах и поехать туда, где вероятность ясного неба будет максимальной.

Мой самолет опоздал на 2,5 часа, и времени мониторить погоду у меня уже не было. Я рискнул и поехал наудачу в Сейлем на автобусе, на который у меня уже был куплен билет.

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Автобус в Сейлем шел из Сиэтла через Портленд, в конечный пункт мы должны были прибыть к часу ночи 21 августа. Бронировать что-то заранее я не стал. Добравшись туда, я понял, что это в принципе было бы бессмысленно.

Я знал одно заведение, открытое до половины третьего ночи, и направился прямо туда. Правда, поужинать не удалось и, побродив пару часов по ночному Сейлему, я решил потихоньку двигаться к месту наблюдения — 15 километров пешком вдоль хайвея. Я знал весь маршрут: несколько раз прошел его по картам Google. Остановившись пару раз по дороге на перекус, последние километры я преодолевал довольно бодро. Само затмение было в 10:15.

На месте наблюдения было многолюдно. На машинах, в палатках, с фотоаппаратами и телескопами, а также другими атрибутами вечеринки люди ждали шоу.

Затмение длилось всего две минуты. Потемнело, как в сумерки. Вокруг со всех сторон на горизонте был свет — как будто бы огромная туча накрыла нас, а вдалеке — светлая полоса. Было хорошо видно солнечную корону с тремя лепестками — это очень красиво. И это действительно непередаваемое ощущение.

Практически сразу после затмения, коротко пообщавшись с другими наблюдателями, я отправился назад в Сейлем — еще раз тот же самый путь — 15 километров по хайвею пешком. Я также хотел попасть в тематический парк развлечений для детей Enchanted Forest, который находится как раз на полдороги в Сейлем и детский музей в самом Сейлеме. Но музей оказался закрыт именно из-за солнечного затмения, что странно, так как слоняющиеся по городку толпы туристов явно обратили бы на него внимание.

В Сейлеме понаблюдать за затмением собрались тысячи человек Фото: Yin Bogu / Globallookpress.com

Еще меня поразило то, что нигде не было никакой продажи сувениров или атрибутов, посвященных солнечному затмению. Я хотел купить футболку, но не смог ее нигде найти. Если бы я знал об этом, мог бы напечатать 100 футболок дома и отбить затраты на путешествие и даже заработать. Уверен, у меня бы их с руками оторвали по 20, а то и по 50 долларов. Америка в этом плане поразила меня тем, что они, в отличие от нас, не думают на каждом шагу «как бы заработать».

Дорога назад была не менее приключенческой. В итоге рано утром 22 августа я вернулся в Сиэтл. Позавтракав и побродив по городу, я отправился по адресу, где располагалась загодя забронированная через Airbnb квартира, в которой я провел последнюю ночь в Америке. На утро хозяин любезно подвез меня в аэропорт. Дома я был в ночь на 24 августа.

Бюджет поездки Станислава составил порядка двух тысяч долларов. В эту сумму вошли затраты на авиаперелет, билеты на автобусы, ночлег и питание. Ради экономии путешественник выбрал стыковочный рейс через Париж.