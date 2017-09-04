Гастротур на Байкал обошелся путешественникам в два миллиона рублей

Для иностранных и российских туристов стали организовывать гастрономические путешествия на Байкал. Об этом говорится в пресс-релизе компании «211», поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 4 сентября.

Фирма начала предлагать подобные услуги летом 2017 года. Так, в июне она отправила семью из пяти человек — двое взрослых и трое детей — в 12-дневный тур стоимостью 35 тысяч долларов (более двух миллионов рублей).

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За это время отдыхающие успели попробовать 112 блюд и 32 напитка: борщ, расстегаи, сбитень, омуль, биточки из щуки и другие. Еду для них готовили три повара.

Помимо этого, гости две ночи провели в палатках на горе в районе Байкала, приняли участие в вертолетной экскурсии, катались на водных мотоциклах и рыбачили под руководством инструктора. Для туристов также организовали кулинарный мастер-класс.

В апреле стало известно, что наиболее востребованной у россиян страной ближнего зарубежья в плане гастрономических путешествий оказалась Грузия. Среди внутренних направлений лидером в данной сфере стала Москва.