Туристам предложили пообедать в домах незнакомцев

В интернете появился новый сервис VizEat, который позволяет туристам пообедать в доме незнакомца за рубежом. На сайте может зарегистрироваться любой желающий и предложить путешественникам свои кулинарные услуги.

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Создать аккаунт на VizEat можно бесплатно. После этого пользователь сможет организовывать для зарубежных гостей не только обеды, но и уроки кулинарии, а также гастрономические туры по его родному городу. Хозяин дома сам устанавливает плату за свои услуги. VizEat берет комиссию в размере 20 процентов от этой стоимости.

В настоящее время на сервисе зарегистрированы 20 тысяч хозяев и 100 тысяч гостей из 110 стран. На VizEat также представлены и россияне, в частности, пользователи из Москвы и Подмосковья.

Этим сервисом в качестве гостьи воспользовалась корреспондентка британской газеты The Independent, которая вместе с несколькими другими людьми побывала в гостях у жительницы Парижа по имени Мари (Marie).

Француженка угостила туристов, с которыми никогда раньше не встречалась, обедом из трех блюд и вином. Журналистка осталась довольна едой. Это обошлось путешественникам по 59 евро с человека.

