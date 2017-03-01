В интернете появился сервис по прокату одежды для туристов

В интернете запустили сервис по прокату одежды для путешественников Dress n' Go. Об этом в среду, 1 марта, сообщает сетевое издание 34travel.

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Данное приложение для смартфонов пока работает в режиме бета-тестирования. Оно дает возможность туристам взять одежду напрокат там, куда они прибудут на отдых. При этом путешественников не будут обязывать стирать вещи перед возвратом.

Жители городов, где заработает Dress n' Go, смогут, в свою очередь, предоставлять свою одежду во временное пользование. Первое время сервис будет доступен только в США. О том, какие цены установят для пользователей Dress n' Go, пока неизвестно.

В феврале сообщалось о созданном австралийцами «пальто-чемодане» для авиапассажиров, в карманах которого можно пронести предметы общим весом до 15 килограммов.