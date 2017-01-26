Туристам предложили арендовать остров за 25 долларов с человека

Сервис Airbnb предложил снять жилье на острове рядом с канадской столицей Оттавой. Аренда коттеджа там обойдется примерно в 172 доллара за ночь. В доме могут проживать максимум семь человек. В этом случае один турист заплатит за ночь около 25 долларов.

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Аренда жилья на острове у юго-западного берега Коста-Рики обойдется одному путешественнику примерно в 71 доллар за ночь (286 долларов, максимальное число гостей — четыре человека).

На Airbnb путешественники также могут арендовать недвижимость на бразильском острове Илья-Гранди, расположенном в 103 километрах от Рио-де-Жанейро. Туристам предлагается снять два дома, рассчитанные максимум на 14 человек, за 1636 долларов за ночь. Один отдыхающий в таком случае заплатит примерно 117 долларов.

В феврале 2016 года на Airbnb появилось предложение об аренде островов в канадской провинции Онтарио и в американском штате Мэн.