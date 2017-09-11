Россияне стали тратить больше денег в Европе

Российские туристы стали тратить больше денег во время поездок в Европу. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказали представители туроператора BSI GROUP.

В 2017 году расходы путешественников по сравнению с 2016-м в ряду стран существенно выросли. Например, средний чек за недельный тур с перелетом во Францию увеличился на 16 процентов — до 67,1 тысячи рублей на человека, в Швейцарию — на 13 процентов (92,4 тысячи), в Великобританию — на 19 процентов (78,4 тысячи).

Кроме того, траты туристов выросли при поездках в Чехию на 21 процент (35,2 тысячи), в Венгрию на 16 процентов (49,8), в Италию на 18 процентов (57,3 тысячи), в Испанию на 22 процента (58), в Австрию на 12 процентов (55,1), в Германию на 11 процентов (43,4), а в страны Бенилюкса — на 8 процентов (50,5).

Эксперты связывают тенденцию со стабильным, относительно евро, курсом рубля, который позволил туристам быть смелее в своих тратах.

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Специалисты туроператора отметили, что в 2017 году путешественники стали чаще заказывать дополнительные экскурсии и услуги, проявлять интерес к необычным маршрутам, турам с посещением нескольких городов и стран, а также крупным спортивным и развлекательным событиям. Так, спрос на VIP-сервис вырос на 14 процентов, а на путевки с посещением разных стран и населенных пунктов — на 26 процентов.

В августе сообщалось, что Москва стала одним из самых дешевых городов Европы для культурного отдыха. Также в топ вошли Прага, Варшава, Будапешт, Стокгольм, Берлин, Брюссель и Рим.