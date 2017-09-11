Цены на авиабилеты из России за границу рухнули

Средние цены на авиабилеты из России за рубеж в первой половине текущего года упали на 15-20 процентов по сравнению с тем же периодом 2016-го. Об этом «Ленте.ру» заявили эксперты турсервиса «Туту.ру».

Они также выяснили, что самым популярным у авиапутешественников из России европейским городом в январе-июне 2017-го стала Прага. В тройку лидеров также вошли Ларнака (Кипр) и Мюнхен.

Среди направлений дальнего зарубежья наибольшей востребованностью пользовался Израиль. Далее идет Турция, в частности, Анталья и Стамбул.

В сегменте ближнего зарубежья лидирует Молдавия (Кишинев). В тройке популярных направлений также идут Ереван и Тбилиси.

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Что касается России, то в топ-3 попали перелеты в Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.

Специалисты отмечают, что по итогам лета доля авиабилетов по стране сократилась на четыре процента по сравнению с июнем-августом 2016 года. Это произошло из-за роста популярности путешествий в государства ближнего зарубежья, поясняют они.

В прошедшем летнем сезоне перелеты за границу также подешевели. Цены на авиабилеты в ближнее и дальнее зарубежье упали на 9,2 и 9,7 процента соответственно (16,3 и 26,9 тысячи рублей, туда-обратно).

Тарифы на путешествия в Европу снизились незначительно — минус 1,2 процента. Билеты по внутренним направлениям немного подорожали (плюс 1,3 процента).

В мае стало известно, что стоимость перелетов из России за границу на лето сократилась почти на четверть.