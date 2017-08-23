Названа самая популярная у российских туристов страна на бархатный сезон

Турция оказалась наиболее популярной страной для отдыха в бархатный сезон у организованных российских путешественников. Такую информацию в среду, 23 августа, опубликовала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Турция занимает первые места по продажам путевок на сентябрь-октябрь у большинства крупных отечественных туроператоров. Таким образом, это направление не понесло серьезных потерь в связи с ситуацией вокруг вируса Коксаки, отмечают в АТОР.

Материалы по теме Турецкие наслаждения Российские туристы вернулись в Анталью, чтобы культурно отдохнуть

Следом идет Россия. Согласно информации туроператоров, наиболее популярные отечественные курорты на грядущий бархатный сезон — это Сочи, Анапа, Геленджик, Ялта и Евпатория.

Третью и четвертую строчки рейтинга занимают Кипр и Греция соответственно. Пятая позиция у большинства туроператоров досталась Испании.

Согласно информации онлайн-сервисов по продажам туров, в бархатном сезоне 2017 года также лидирует Турция.

В июле сервис Skyscanner сообщал, что спрос на перелеты в эту страну у россиян текущим летом продемонстрировал рекордный рост.