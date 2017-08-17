Российские специалисты оценят ситуацию с вирусом Коксаки в Турции

Турция подтвердила согласие принять российских специалистов для оценки ситуации с вирусом Коксаки. Об этом в четверг, 17 августа, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«По дипломатическим каналам запрошена возможность визита с экспертной оценкой, турецкой стороной подтверждено безусловное согласие. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора», — сообщает ведомство.

Роспотребназдор уточняет, что, по состоянию на 16 августа, на адрес «горячей линии» обратились более 500 заразившихся вирусом Коксаки, еще более 120 обращений касались вопроса, как уберечься от данной энтеровирусной инфекции.

По результатам анализа поступившей информации более 77% пострадавших составляют дети. Отмечается, что наибольшее число заболевших отмечено в гостиницах городов Сиде, Аланья, Кемер и Белек, среди отдыхавших во второй половине июля.

В пятницу, 11 августа, Ростуризм предупредил граждан об угрозе для здоровья при посещении Турции в связи с участившимися случаями заражения вирусом Коксаки. Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что от этой инфекции на турецких курортах пострадали десятки россиян.