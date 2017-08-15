Россияне начали отказываться от Турции из-за вируса Коксаки

Путешественники меняют Турцию на другие направления отдыха на фоне новостей о вирусе Коксаки. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным компаний, их клиенты вместо Турции выбирают Тунис, Кипр, Грецию и другие страны, куда можно быстро долететь из России. Однако туроператоры фиксируют лишь небольшое число случаев перебронирования путевок, а также их аннуляций.

«В целом, туристы с осторожностью подходят к заявлениям об опасности на курортах и ожидают стабилизации ситуации. Обращения по поводу отказов есть, но реальных аннуляций незначительное количество. Перебронирования на альтернативные направления встречается чаще», — рассказали в компании Anex Tour.

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Другие игроки туриндустрии также подтверждают, что отдыхающие, испугавшиеся вируса Коксаки, не отказываются от поездки, а выбирают другие страны для путешествий.

По данным туроператоров, в середине августа продажи путевок в Турцию упали примерно на 10-15 процентов по сравнению с началом месяца. Специалисты связывают это не только с новостями о вирусе, но и с грядущим окончанием высокого сезона, когда спрос на туры традиционно снижается.

По данным турсервиса «Слетать.ру», в России за последние недели резко сократился интерес семейных путешественников к посещению Турции.

В пятницу, 11 августа, Ростуризм предупредил граждан об угрозе для здоровья при посещении республики в связи с участившимися случаями заражения вирусом Коксаки. Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что от этой инфекции на турецких курортах пострадали десятки россиян.