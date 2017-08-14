Интерес семейных туристов к отдыху в Турции рухнул из-за вируса Коксаки

В России за две последние недели резко сократился интерес путешественников к отдыху с детьми в Турции после новостей о вирусе Коксаки. Такой информацией эксперты турсервиса «Слетать.ру» поделились с корреспондентом «Ленты.ру».

В период с 31 июля по 14 августа число пользователей портала, искавших путевки для семейного отдыха в республике, упало на 209 процентов. Количество соответствующих поисковых запросов составило около 32 процентов (минус 21 процент).

В целом число российских путешественников (как с детьми, так и без), интересующихся Турцией, за первую половину августа снизилось на 141 процент. Количество запросов равняется 24,2 процента. Этот параметр упал на 13 процентов с 31 июля.

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Сокращение данных показателей не повлияло на стоимость туров в Турцию, отмечают специалисты. Минимальная цена недельной путевки на двух взрослых и ребенка с проживанием и питанием по системе «все включено» составляет в среднем 38 тысяч рублей.

В пятницу, 11 августа, Ростуризм предупредил граждан об угрозе для здоровья в Турции. В федеральном агентстве отметили, что в стране участились случаи заражения энтеровирусом Коксаки, перед которым особенно уязвимы малолетние дети.

Чиновники подчеркнули, что подобная ситуация не требует эвакуации отдыхающих с турецких курортов. Ранее в тот же день Роспотребнадзор признал небезопасными для туристов условия в районе залива у города Аланья (провинция Анталья).

В понедельник, 7 августа, РЕН ТВ сообщил о росте числа российских путешественников, заразившихся вирусом Коксаки в Турции. По данным телеканала, по этой причине был испорчен отпуск у десятков человек.