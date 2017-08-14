СМИ сообщили о первом случае заболевания вирусом Коксаки в Москве

В Москве зарегистрирован первый случай заболевания вирусом Коксаки. Об этом передает РЕН ТВ в понедельник, 14 августа.

В сообщении телеканала утверждается, что речь идет о девятимесячном ребенке семьи, вернувшейся недавно из Турции. Когда именно диагностировали болезнь не уточняется, при этом отмечается, что ее симптомы проявились еще на курорте.

По данным «Московского комсомольца», семья зараженного вирусом ребенка проживает в Чертаново Южном. Они отдыхали в турецкой Аланье.

Издание пишет, что родители нашли несколько пятен на руке и ноге ребенка. Турецкий врач определил, что это вирус Коксаки. В Москве малыша привезли в детскую больницу, где врачи визуально диагностировали это же заболевание. При этом точных анализов не проводили, прописали антигистаминные лекарства и отпустили родителей с маленьким пациентом домой.

Официально информация о заболевшем младенце пока не подтверждена. Отмечается, что на фоне новостей о Коксаки врачам поступает множество обращений от напуганных граждан.

11 августа сообщалось, что на горячую линию Роспотребнадзора поступило более 500 жалоб от российских туристов в Турции из-за заражение энтеровирусом на курортах Сиде, Аланья, Белек, Кемер, Анталья. Большинство пострадавших — дети до 14 лет. Ростуризм признал небезопасными условия для отдыха в районе залива у турецкого города Аланья и разъяснил будущим туристам право расторгнуть договор или изменить сроки поездки.

Число путешественников из России, интересующихся Турцией, за первую половину августа снизилось на 141 процент.