Сотни россиян в Турции пожаловались на заражение вирусом Коксаки

Ростпотребнадзор сообщил об участившихся среди россиян случаях заражения вирусом Коксаки в Турции. Такая информация в пятницу, 11 августа, опубликована на сайте федеральной службы.

Как уточняет РИА Новости, на горячую линию ведомства поступило более 500 жалоб от туристов на состояние здоровья. Случаи заболевания отмечались в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер, Анталья и других населенных пунктов. Подавляющее большинство пострадавших — дети до 14 лет.

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Роспотребнадзор направил запрос в адрес министерства здравоохранения Турции касательно эпидемиологической ситуации, однако ответа пока не получил. В ведомстве заверили, что продолжат работу с целью получения всесторонней оценки сложившейся обстановки.

Ранее в пятницу Ростуризм предостерег путешественников насчет поездок в Турцию. Отдых в республике может быть сопряжен с угрозой для здоровья в связи с участившимися случаями заражения вирусом Коксаки, пояснили в федеральном агентстве. Чиновники добавили, что получили подобную информацию от Роспотребнадзора. Принимаемые ведомствами меры согласованы с МИД, подчеркнули они.

Также стало известно, что Роспотребнадзор посчитал небезопасными для туристов условия в районе залива у турецкого города Аланья (провинция Анталья).