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Турецкие наслаждения

Российские туристы вернулись в Анталью, чтобы культурно отдохнуть

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ourism In Turkey Continues To Struggle As Russia Lifts Travel Ban ANTALYA, TURKEY - JULY 13: Russian tourist Anastasia Goryachih dances poolside at a resort catering to primarily Russian tourists on July 13, 2016 in Antalya, Turkey. Russian President Vladimir Putin last month officially lifted travel restrictions on tourism to Turkey. Russia had banned agency tours to Turkey after a diplomatic crisis erupted when Turkey downed a Russian jet on the Turkey - Syrian border in November 2015. Turkey's tourism is currently in crisis after a series of terrorist attacks, most recently the bombing of Ataturk International Airport tourists numbers have plummeted. The tourist city of Antalya, popular with Russian and European tourists has been hit hard, in May overall visitor numbers to Turkey dropped 34.7 percent and according to figures released by Antalya airport, the number of Russian tourists had dropped 98.5 percent in June, creating one of the worst tourist seasons on record. Antalya is home to some 40,000 Russians permanently living and working in the city, with many working in the tourism sector, local businesses have have felt a ripple effect from the tourism downturn forcing job losses and business closures. The first Russian flight carrying package tourists to Turkey arrived in Antalya on July 9, 2016 bringing hope to local business and tour operators. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Паны дерутся — у холопов чубы трещат. Геополитические интересы, деньги, личные амбиции политиков — все это привело к тому, что в 2016 году мощный туристический поток россиян в Анталью и турецко-помидорный в обратном направлении превратились в чахлые ручейки. В России обиделись на сбитый самолет, в Турции на неуважение. В Москве уже упомянутыми помидорами «общественники» закидали турецкое посольство. В Турции произошел опереточный переворот с последующим референдумом. «Двусторонние отношения, — как выразился российский президент, — проходили испытание на прочность». В результате лидеры бывших империй убедились в незыблемости своих позиций и поддержке масс, встретились, помирились и объявили о восстановлении всего ранее нарушенного.

Конец войны с помидорами

Внуково, 4 утра. В течение получаса в Анталью вылетает уже пятый чартер с российскими туристами. Самолет заполнен. Летят семьями. Но также много женщин славянской внешности со смуглыми детишками, похожими на турчат. Лететь три с половиной часа, и все это время детки орут не переставая. Из угощений на борту турецкого чартера (в экономклассе) две вафли, пакетик несоленых орешков и попить. Хорошо хоть часовой пояс тот же и виза не нужна.

По Турции российские отдыхающие соскучились. И как только на Средиземноморском побережье установилась погода (на самом деле дожди шли все четыре дня моего пребывания в Кемере), ринулись на любимые курорты. За майские праздники поток туристов увеличился в 14 раз и уже не спадает. Только турецкие авиакомпании выполняют теперь 365 чартерных рейсов в неделю и в ближайшее время собираются довести их число до 470. Чартерами охвачены 26 городов России. За первые четыре месяца нового года только в Анталье побывало уже более 300 тысяч российских туристов. И это еще не сезон. Всего же в 2017 году Турция собирается принять до пяти миллионов наших соотечественников. Помидорная война между странами, к всеобщей радости, закончена. А значит, пора к морю, греться.

Ты вернулась!

— Мы в прошлом году с женой на Кипр поехали, — делится впечатлениями пожилой сосед по чартеру. — Не понравилось! И кормят не так, и отношение какое-то не такое… Теперь возвращаемся.

— А мы как ездили в Турцию, так и будем. И они нам там не указ! — еще один дедушка показывает глазами куда-то вверх. На высоте 10 тысяч метров это выглядит забавно.

— Как вы пережили прошлый год, — спрашиваю Алину, представляющую крупнейшего международного туроператора Tui, работающего по турецкому направлению в России.

— У нас все спокойно было, — когда в Москве помидорами кидались, мы в Анталье в русском парке матрешек красили. И хоть бы кто на это напрягся!

— А что думают в Турции об итогах референдума по расширению полномочий Эрдогана?

— Вряд ли что-то существенно изменится.

Примерно так же отвечали на этот вопрос и другие русские, работающие в Турции, да и сами турки. Но уверяя, что беспрецедентное укрепление президентской власти вряд ли скажется на повседневной жизни страны, каждый тут же приводил примеры обратного рода: по указу Эрдогана в школах закрывают библиотеки и открывают мечети, идет «ползущая» исламизация еще недавно светских госучреждений, преследуют истинных и мнимых противников новой политики, пишут доносы (кто не с нами — тот против нас!), сводят счеты, в Измире по навету уволили известного главврача и так далее.

— Туристический бизнес сильно пострадал за прошлый год? — продолжаю расспросы.

— Убытки понесли многие местные отели. Кто-то переориентировался быстрее. Например, на Иран. Но уже в августе большинство русских из персонала вынуждены были уехать домой из-за отсутствия работы. Сейчас все возвращаются.

— Что ожидаете от нового сезона?

— У нас уже до середины июня все раскуплено. Общий поток даже больше, чем в 2015 году. Люди соскучились по Турции.

— А что с ценами?

— Многие отели снижают цены, чтобы вернуть российских туристов. Но и так отдыхать в Турции стало дешевле, потому что доллар тут тоже поднялся, а цены в лирах практически нет.

Все включено

— Четыре водочки, — обезоруживающе улыбаясь золотым зубом, обращается к бармену парень с внешностью героя фильмов Андрея Балабанова. Понимающе кивнув, турок наливает четыре по сто.

Отель Hydros в Кемере работает по системе «все включено», а это значит, что в ресторанах и барах отеля отдыхающие могут заказывать водку, виски, джин с тоником, вино, пиво… до двух часов ночи и в неограниченных количествах.

— Четыре водочки, — пока я разглядывал этикетку бутылки с красным вином, отдыхающий успел обернуться.

— Восемнадцать пива. Мы тут компанией отдыхаем… — поясняет окружающим следующий в очереди турист.

— Пьяные буянят часто? — задаю вопрос дежурному охраннику.

— Очень редко. Выпивают, но ведут себя прилично. Люди же на море приехали, отдохнуть, фруктов поесть, поправить здоровье… — охранник, как и большинство сотрудников отеля, свободно владеет русским языком.

— А русские с украинцами не ссорятся?

— А их разберешь? — улыбается собеседник. — И те и другие по-русски говорят. Был случай, парни из-за политики подрались, потом оказались бывшими милиционерами из Екатеринбурга. Как подрались, так и помирились. Мы даже вмешиваться не стали. У нас все под контролем.

Вот это верно! Ощущение того, что в Анталье «все под контролем» присутствует постоянно. Не демонстративно ненавязчиво одетые в гражданское полицейские и «секьюрити» внимательно следят за безопасностью туристов. Особенно из России. Эрдоган гарантировал безопасность. Мужчина сказал — мужчина сделал.

Бармен наливает два бокала красного вина. Я вроде один просил.

— Бонус, чтобы лишний раз не беспокоиться, — улыбается турок. — Хорошего отдыха!

— Четыре водочки сделай, — поднос у прежнего товарища опять пуст. День в отеле идет своим чередом.

Безопасность гарантирована

Безусловно, в Анталью, Кемер, Бодрум, Мармарис люди едут не только, чтобы выпить, закусить апельсином и поваляться на пляже. Хотя в массе своей именно за этим.

Набор активных развлечений стандартный для прибрежной зоны: чтобы покататься по окрестностям, можно взять напрокат велосипед (5 долларов в сутки), скутер или мопед (20 долларов), автомобиль (300 долларов за неделю), можно подняться по канатной дороге на гору Тахталы (2365 метров, 30 долларов), слететь оттуда вниз на пляж на параплане с инструктором (200 долларов), попробовать взлететь над водой на флайборде (70 долларов) и так далее.

Для того чтобы поправить здоровье (кроме баров, где все включено), есть спа: сауна, хаммам, джакузи, пилинг, грязь, массаж — на круг 20-30 долларов. Качество процедур турецкое.

После известных событий многих беспокоит вопрос безопасности. Лично у меня сложилось впечатление, что Турция, по крайней мере ее курортно-прибрежная часть, абсолютно безопасна. Никакой «ползучей» исламизации я там не заметил. Более того, в Кемере ни одной женщины в традиционной мусульманской одежде мне не встретилось. В барах, ресторанах и ночных клубах по-прежнему все курят. Заведения открыты до глубокой ночи (или до раннего утра). Разве что по новому закону теперь запрещено распивать спиртные напитки на улицах. Но к территории отелей это уже не относится.

День & ночь — сутки прочь

Новинки тоже есть. Собственно, в Кемер меня пригласили для того, чтобы познакомить с двумя новыми концепциями отдыха, дебютирующими на побережье в этом сезоне: Tui Day & Night Connected («зажигательный» отдых для продвинутой молодежи) и Tui Fun & Sun (семейный отдых от детского озверения). Оба предложения разработаны компанией Tui, успешно продвигающейся по пути концептуального отдыха во многих странах мира.

Цель программы Day & Night Connected — привлечь молодых и наполнить их отдых смыслом.

— Моя задача создать атмосферу, — объясняет обаятельная девушка, родившаяся в Красноярске, Татьяна Акбаш, менеджер и, насколько я понял, главный разработчик концепции. — Day & Night Connected — идеальный вариант для тех, кто ведет здоровый образ жизни днем и готов «зажигать» всю ночь!

Татьяна перечисляет, сколько полезного могут сделать для своего здоровья молодой человек или девушка, купившие путевку. Тут и зарядка в семь утра, и велнес (йога, пилатес, степ-аэробика, водная аэробика), и спорт (пляжный волейбол, теннис, пинг-понг, дартс, бочча), не говоря уже о танцах живота и веселых конкурсах… А еще свежевыжатые соки на завтрак, натуральный кофе в любое время, бесплатный Wi-Fi, фирменные тапочки и халат. Все как в лучших отелях.

— А ночью? — интересуюсь я.

— А ночью зажигаем! Сначала шоу-программы на нашей территории: Life DJ performance, рre-party зона, тематические вечеринки, игры и конкурсы. Вся анимация на русском языке. А после 23.00 дискотека в отеле (алкогольные напитки включены до двух часов ночи) или посещение Aura и Inferno. Это лучшие ночные клубы Кемера, где нашим отдыхающим бесплатно предоставляют вход в VIP-зону и welcome short.

Под концепцию отдыха Day & Night Connected компания Tui выкупила 150 номеров в отеле Hydros. Сколько обычных «звезд» у этого отеля, я так и не понял, но турки считают, что 8,2 из 10. Все заявленное выше действительно происходит. Разве что Wi-Fi в номерах не работает.

— Сейчас Wi-Fi только в зоне reception и у бассейна, но обязательно будет и в номерах, — уверяет Татьяна. — Оборудование везем из Китая.

Конечно, для полноценного отдыха продвинутой молодежи Wi-Fi жизненно необходим. С этим не поспоришь. Но пока в Hydros продвинутая молодежь не слишком заметна. Возможно, стоило выкупить под программу Day & Night Connected весь отель и привезти более-менее однородные группы. Студентов, например. Сделав им хорошие коллективные скидки для прикорма. А так, на водной аэробике присутствовало два десятка, мягко говоря, зрелых дам полутяжелой и тяжелой весовой категории в неизменных бикини (как же иначе!). В дартс играли пузатые мужики в синих татуировках. На дискотеке контингент задорно отплясывал под Аллегрову, а в ночном клубе под «живую» Бьянку. Есть и хорошие новости — носки со шлепанцами отдыхающие в Анталье уже почти не носят.

Жизнь налаживается

С концепцией Fun & Sun все значительно проще. Семейный отдых, он и в Антальи семейный. С этой программой я познакомился в отеле Saphire (пишут, что пять звезд).

Главная фишка — детский клуб Tui «Тукан». Здесь родителей смогут освободить от детского (возраст деток от нуля до 16 лет) произвола практически на весь день. Выслушав программу на текущий день, включавшую лепку кувшинов, рисование, водные горки, мультики, детскую дискотеку и еще что-то, симпатичная, но уже заметно измученная жизнью женщина повернулась к мужу:

— Ребенку мультики, мама на дискотеку, папа в бар. Жизнь налаживается! Каждый получает то, о чем мечтал.

Жизнь налаживается. Как и не было сбитого самолета, взаимных обид и метания помидоров. Все та же добрая старая Анталья.

Петр Каменченко

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