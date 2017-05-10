Турецкие перевозчики увеличат число рейсов в Россию до 470 в неделю

Турецкие авиакомпании, выполняющие рейсы в Россию увеличат их число до 470 в неделю. Речь идет как о чартерных, так и о регулярных перевозках. Об этом, как сообщает Ulaşım Online, заявил министр по делам транспорта и коммуникаций Турции Ахмет Арслан (Ahmet Arslan).

По словам чиновника, сегодня регулярные рейсы совершаются в 18 российских городов, в ближайшее время география полетов расширится до 26 населенных пунктов. Арслан добавил, что никаких проблем с чартерными рейсами между Россией и Турцией на данный момент нет.

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Министр отметил, что в 2016 году турецкие авиакомпании выполняли 102 рейса в Россию в неделю, на данный момент их число возросло до 365.

Сейчас в Россию летают Turkish Airlines, Onur Air, Pegasus Airlines и Atlas Global. Кроме того, рейсы в Турцию выполняет ряд российских перевозчиков, в том числе «Аэрофлот», Ural Airlines, S7 и другие.

В начале мая российские власти оставили в силе предупреждение для отечественных авиакомпаний о возможной отмене чартеров в Анталью. Об угрозе приостановки нерегулярных рейсов в Турцию стало известно в начале апреля. В письме Росавиации авиакомпаниям сообщалось, что чартеры могут отменить в связи со сложной внутриполитической обстановкой в Турции.