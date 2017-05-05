Россия сохранила предупреждение об угрозе отмены чартеров в Анталью

Российские власти оставили в силе предупреждение для отечественных авиакомпаний о возможной отмене чартеров в турецкую провинцию Анталья. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает «Интерфакс».

Как заявил агентству источник в одном из российских перевозчиков, данное предостережение было отменено для всех прочих курортов республики. «Тем не менее оно сохранило свою силу для аэропорта Антальи», — отметил он.

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В среду, 3 мая, аннулирование данного предупреждения анонсировал вице-премьер Аркадий Дворкович. «Мы видим, что в Турции нормализуется ситуация после проведения референдума (о внесении поправок в Конституцию — прим. «Ленты.ру»), риски постепенно снижаются, поэтому оно будет отозвано», — пояснил чиновник.

Об угрозе приостановки чартеров в Турцию стало известно в начале апреля. Соответствующее письмо разослала перевозчикам Росавиация. В федеральном агентстве такие меры связали со сложной внутриполитической обстановкой в этой стране.

Запрет на нерегулярные рейсы в Турцию был введен Москвой в ноябре 2015 года после того, как военные из данного государства сбили российский самолет, участвовавший в операции против боевиков в Сирии. Данное ограничение было снято в августе 2016 года, в сентябре в республику отправился первый чартер из России.