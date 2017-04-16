Эрдоган поздравил премьера Турции с итогами референдума

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил премьер-министра страны Бинали Йылдырыма и лидеров ряда партий с положительным результатом конституционного референдума. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает информационное агентство Anadolu.

Эрдоган выразил надежду, что результаты референдума послужат во благо государству и народу Турции.

После обработки 98 процентов бюллетеней сторонники конституционных поправок набирают 51,3 процента голосов. Таким образом, граждане Турции высказались за переход на президентскую систему правления. Явка на референдум составила 82 процента.

На референдуме предлагалось решить, надо ли вносить изменения в 18 статей основного закона страны. В случае утвердительного ответа должность премьер-министра будет упразднена, президент сможет самостоятельно назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Президент получит право объявлять режим чрезвычайного положения, а также указы, которые можно отменить только абсолютным большинством голосов в парламенте.