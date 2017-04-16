Появились предварительные данные по конституционному референдуму в Турции

По предварительным данным, 57,4 процента граждан Турции проголосовали за поправки в Конституцию страны. Это результат обработки 50 процентов бюллетеней, сообщает корреспондент ТАСС.

Явка на референдум составила 82 процента.

Материалы по теме Больше власти для Эрдогана Что нужно знать о референдуме по изменению турецкой конституции

Ранее сообщалось о закрытии избирательных участков.

Всего в голосовании приняли участие около 55 миллионов человек. Для них было открыто около 170 тысяч участков.

На референдуме предлагалось решить, проводить ли конституционные изменения, предусматривающие введение президентской формы правления вместо парламентской.

Если поправки будут одобрены, очередные выборы президента и депутатов пройдут одновременно 3 ноября 2019 года, при этом все положения Конституции о президентской системе вступят в силу только после волеизъявления 2019 года.