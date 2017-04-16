В Турции завершился конституционный референдум

В Турции завершился референдум по внесению 18 поправок в Конституцию страны. Об этом 16 апреля, сообщает газета The Washington Post.

Избирательные участки закрыты. Ожидается, что результаты огласят вечером в воскресенье.

По данным Associated Press, в референдуме приняли участие около 55 миллионов человек. По стране для них было открыто около 170 тысяч участков.

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Ранее сообщалось, что в 33 из 81 провинции голосование началось в 7:00 по местному времени (совпадает с московским). В остальных избирательные участки открылись в 8:00.

Участникам референдума предлагалось решить, проводить ли конституционные изменения, предусматривающие установление президентской формы правления вместо парламентской.

Если поправки будут одобрены, очередные выборы президента и депутатов пройдут одновременно 3 ноября 2019 года, при этом все положения Конституции о президентской системе вступят в силу только после волеизъявления 2019 года.