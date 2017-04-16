Референдум о поправках в Конституцию начался в Турции

В Турции стартовал референдум о поправках в Конституцию, первыми в нем смогут принять участие жители восточных районов страны. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает ТАСС.

В 33 из 81 провинции избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени (совпадает с московским), в остальных регионах избиркомы заработают в 08:00 и будут функционировать до 17:00. Всего в стране организовано 145 тысяч участков для голосования.

Правом голоса обладают около 55 миллионов турецких граждан.

Участникам референдума предлагается решить, проводить ли конституционные изменения, предусматривающие установление президентской формы правления вместо парламентской. Полномочия лидера страны существенно расширятся, он станет одновременно главой государства и правительства, пост премьер-министра будет упразднен, и президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.

Наряда с этим будут добавлены механизмы парламентского контроля за деятельностью главы государства.

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Парламент и президент смогут исполнять свои полномочие в течение пяти лет, однако глава государства получит право занимать этот пост не более двух раз подряд.

Количество парламентариев предлагается увеличить с 550 до 600, а возраст кандидатов уменьшить с 25 до 18 лет.

Если поправки будут одобрены, очередные выборы президента и депутатов пройдут одновременно 3 ноября 2019 года, при этом все положения Конституции о президентской системе вступят в силу только после волеизъявления 2019 года.

