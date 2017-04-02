Эрдоган назвал себя «хранителем мира и свобод»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя «хранителем мира» в своей речи перед курдами на юго-востоке страны, в Диярбакыре. Об этом сообщает Reuters.

Выступая в субботу, 1 апреля, на митинге, посвященному предстоящему референдуму по конституционной реформе, Эрдоган обрушился на прокурдскую Демократическую партию народов, которую он считает союзницей Рабочей партии Курдистана, признанной террористической организацией.

«Эти сторонники РПК продолжают говорит мир, мир, мир. Приносят ли мир пустые разговоры? Может ли быть мир с теми, кто ходит с оружием в руках?» — заявил он.

«Мы — хранители мира, мы — хранители свобод», — подчеркнул Эрдоган.

Эрдоган стремится внести изменения в Конституцию, которые преобразуют Турцию в президентскую республику. По данным социологов, голоса на курдском юго-востоке могут иметь решающее значение. ДПН выступает против расширения полномочий президента, но и позиции правящей Партии справедливости и развития в курдских регионах сильны, отмечает агентство.

Референдум пройдет 16 апреля 2017 года. Если народ проголосует за предложенные поправки, то президент станет верховным главнокомандующим, получит контроль над ключевыми постами в вооруженных силах, сможет формировать правительство и распускать парламент. Пост премьер-министра будет ликвидирован, число парламентариев увеличится.