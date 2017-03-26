Эрдоган допустил проведение в Турции референдума о вступлении в Евросоюз

В Турции может быть проведено всенародное голосование о продолжении переговоров по вступлению республики в Евросоюз. Как сообщает в субботу, 25 марта, телеканал NTV, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анталье.

«После референдума 16 апреля мы можем пойти по пути проведения референдума по продолжению переговоров о вступлении в ЕС. Потому что с 1963 по 2017 год Турция стоит у дверей в ожидании», — сказал он.

ЕС и Турция подписал соглашение об ассоциации в 1963 году, в 1987-м страна подала заявку на членство в объединении, однако соответствующие переговоры начались лишь в 2005 году.

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7 марта 2016 года в Брюсселе между Турцией и Евросоюзом было достигнуто соглашение, по которому Анкара обязалась принимать обратно всех попадающих в Грецию транзитом через турецкую территорию беженцев. Взамен Турции был обещан безвизовый режим со странами ЕС, ускорение переговоров об интеграции с Евросоюзом и выделение финансовой помощи на преодоление миграционного кризиса.

К настоящему моменту открыты 16 из 35 глав переговорного досье Противоречия не раз затрудняли процесс переговоров и приводили к его приостановке. Очередное обострение отношений между Турцией и ЕС произошло в начале марта после того, как власти Германии и Нидерландов запретили представителям официальной Анкары выступать перед избирателями турецкого происхождения накануне референдума 16 апреля.

16 апреля в Турции пройдет референдум, на котором гражданам предложат одобрить поправки к Конституции. Если большинство проголосует «за», страна превратится в президентскую республику. Президент станет верховным главнокомандующим, получит контроль над ключевыми постами в вооруженных силах, сможет формировать правительство и распускать парламент. Пост премьер-министра будет ликвидирован, количество парламентариев увеличится.