В Греции зафиксирован резкий рост прибывающих из Турции нелегалов

Власти Греции за последние три дня отметили резкий рост числа прибывающих из Турции беженцев. Об этом сообщает Die Welt.

Как отмечается, до недавнего времени ежедневно до островов страны добиралось около 35 человек, а в последние дни их число увеличилось в пять раз.

По данным пограничников, с 18 по 20 марта на греческую территорию попало 443 беженца. Власти связывают увеличение трафика с установившейся в регионе хорошей погодой, способствующей проникновению нелегалов.

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В то же время в Афинах с тревогой следят за ситуацией в связи с недавним обещанием Анкары разорвать заключенную год назад сделку с Евросоюзом. 15 марта турецкий министр по делам ЕС Омер Челик заявил, что что его страна выполнила свою часть соглашения в то время, как страны Европейского союза своих слов не сдержали. По словам министра, стало очевидным, что Брюссель не может занять объективную позицию по визовой либерализации для турецких граждан.

В конце января Анкара потребовала от Афин выдать восемь беглых солдат, пообещав в случае отказа разорвать сделку с Грецией по мигрантам.

7 марта 2016 года в Брюсселе между Турцией и Евросоюзом было достигнуто соглашение, согласно которому Анкара обязалась принимать обратно всех без исключения беженцев, попадающих в Грецию транзитом через турецкую территорию. Взамен Турции был обещан безвизовый режим со странами ЕС, ускорение переговоров об интеграции с Евросоюзом и выделение финансовой помощи на преодоление миграционного кризиса.