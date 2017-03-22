Новый немецкий президент посвятил первую речь Эрдогану

Новоизбранный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер посвятил свою первую речь турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщает Reuters.

«Мы смотрим на Турцию с беспокойством: все, что было накоплено в наших отношениях за десятилетия, рушится прямо на глазах, — заявил Штайнмайер на церемонии инаугурации. — Президент Эрдоган, вы ставите под угрозу все, что создали вместе с другими людьми».

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Президент ФРГ также попросил Эрдогана быть осторожнее в словах: «Прекратите сравнивать нас с нацистами, это чудовищно. Не рвите связи с теми, кто хочет сотрудничать с Турцией. Уважайте законы и свободу прессы и журналистов, и освободитете наконец Дениза Юджеля!»

Отношения между Германией и Турцийей обострились в начале марта 2017 года. Турецкие чиновники планировали провести серию митингов в ряде стран ЕС, где проживают граждане Турции: они намеревались заручиться их поддержкой в преддверии референдума об изменении норм конституции. Однако власти Германии, Австрии и Нидерландов запретили им устраивать подобные мероприятия. 11 марта Амстердам отказал в посадке самолету главы турецкого МИД Мевлюту Чавушоглу. Кроме того, власти ФРГ запретили два митинга местной турецкой общины после ареста в Стамбуле журналиста Дениза Юджеля, гражданина Германии турецкого происхождения.

В ответ Эрдоган раскритиковал голландское правительство и назвал Нидерланды пережитком фашизма, а также сравнил запрет на акции в Германии с действиями нацистов.