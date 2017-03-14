Эрдоган обвинил Меркель в поддержке терроризма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в поддержке террористов. Об этом в понедельник, 13 марта, он заявил в интервью телеканалу Haber Turk.

По словам турецкого лидера, Берлин до сих пор не отреагировал на предоставленные Анкарой 4,5 тысячи досье экстремистов, на находящихся на территории Германии. «Госпожа Меркель, вы поддерживаете террористов»,— подчеркнул Эрдоган.

По словам представителя немецкого канцлера Штеффена Зайберта, обвинения Эрдогана абсурдны. «Канцлер не намерена участвовать в игре провокаций. Эти обвинения, безусловно, абсурдны», — цитирует его заявление Aljazeera.

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Ранее власти ФРГ запретили два митинга местной турецкой общины после ареста в Стамбуле журналиста Дениза Юджеля, гражданина Германии турецкого происхождения. Эрдоган назвал его «немецким агентом».

5 марта президент Турции сравнил запрет на акции в Германии в его поддержку с действиями нацистов. В отчет на это Меркель отметила, что не видит «абсолютно никаких оправданий» этим словам, они «обесценивают бездонную пропасть страданий тех, кто стал жертвами преступлений нацизма против человечности».