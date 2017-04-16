Покоривший сеть турецкий повар проголосовал на референдуме фирменным жестом

Турецкий повар Нусрет Гокче, покоривший соцсети своим фирменным жестом, который он использует, чтобы солить мясо, посетил избирательный участок для голосования на референдуме. Фотографию, сделанную перед урной в своей знаменитой позе, он опубликовал в воскресенье, 16 апреля, в Instagram.

İşlem tamam#saltbae #saltlife #salt A post shared by Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) on Apr 15, 2017 at 10:46pm PDT

16 апреля в Турции стартовал референдум о поправках в Конституцию. В стране было организовано 145 тысяч избирательных участков на востоке республики. Туркам предлагается решить, проводить ли конституционные изменения, предусматривающие установление президентской формы правления вместо парламентской.

Турецкий повар Нусрет Гокче прославился в сети в начале года благодаря видеозаписям, на которых он, стоя в своеобразной позе, посыпал солью мясо. Подобные ролики, которые он выкладывает в соцсети, набирают по несколько миллионов просмотров.