Элегантно посыпающий солью стейк турок стал звездой соцсетей

Турецкий пользователь с ником Nusret стал звездой социальных сетей после публикации видео с нарезанием стейка. Ролик был размещен в его Twitter-аккаунте 7 января.

В ролике, который набрал более 16 тысяч ретвитов и 24 тысяч лайков, повар разделывает мясо, нарезает его и элегантно посыпает солью.

Турок сильно впечатлил пользователей социальной сети. «Это легендарно! Я хочу поехать в аэропорт, сесть в самолет до Турции и попробовать его стейк», — заметил один из них.

«Я хочу выйти замуж за этого мужчину», — написала Mckenziestith.