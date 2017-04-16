Два человека погибли в Турции при перестрелке во время референдума

В результате перестрелки между двумя группами граждан в турецкой провинции Диярбакыр погибли два человека. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

Конфликт случился на фоне проходящего в стране всенародного референдума по вопросу внесения изменений в конституцию и переходу к президентской системе правления. Перестрелка произошла недалеко от избирательного участка. По предварительной версии, причиной послужило различие в политических взглядах участников.

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Голосование стартовало в 08:00 по местному времени (совпадает с московским), участки будут функционировать до 17:00. Всего в стране организовано 145 тысяч участков для голосования. Правом голоса обладают около 55 миллионов турецких граждан.

Участникам референдума предлагается решить, проводить ли конституционные изменения, предусматривающие установление президентской формы правления вместо парламентской. Полномочия лидера страны существенно расширятся, он станет одновременно главой государства и правительства, пост премьер-министра будет упразднен, и президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.

Если поправки будут одобрены, очередные выборы президента и депутатов пройдут одновременно 3 ноября 2019 года, при этом все положения Конституции о президентской системе вступят в силу только после волеизъявления 2019 года.