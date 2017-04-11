Россиян предостерегли от отмены туров в Турцию

Россиянам не стоит пока паниковать и аннулировать путевки в Турцию в связи с возможной отменой чартерных рейсов в страну. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» во вторник, 11 апреля, заявила руководитель отдела продаж туров компании «Туту.ру» Мария Чупина.

Эксперт пояснила, что если клиент расторгнет в одностороннем порядке договор с туроператором до вступления запрета на чартеры в силу, то у компании будет право удержать внесенные путешественником за путевку средства. Таким образом фирма компенсирует расходы, понесенные из-за отдыхающего, добавила она.

Материалы по теме Неизвестная Турция Что смотреть в стране за пределами курортных зон и Стамбула

В случае отмены нерегулярных рейсов туристы смогут вернуть деньги за путевку, но это будет серьезной проверкой на устойчивость работающих с Турцией операторов, сказала Чупина. По ее словам, такой запрет крайне нежелателен для бизнеса, так как в текущем году у компаний намечены большие планы на данное направление.

«В случае вступления запрета в силу туроператоры будут предлагать альтернативы по отдыху. По цене и качеству к Турции будет ближе всего Греция. Даже с учетом визового оформления можно будет выбрать бюджетные варианты», — полагает Чупина.

PR-директор турсервиса Aviasales Янис Дзенис, в свою очередь, заявил, что к возможному «закрытию» Турции россияне отнеслись настороженно. По его словам, за последнюю неделю количество заказанных авиабилетов в страну снизилось на восемь процентов.

«До этого направление демонстрировало исключительно высокие темы роста. Анализ ранних бронирований на лето 2017 года показал на 312 процентов больше покупок авиабилетов из России в пляжные регионы Турции», — отметил Дзенис.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин призвал россиян «сто раз подумать и все взвесить», прежде чем отправляться на турецкие курорты. «По мнению экспертов, потребуется достаточно долгое время, пока ситуация успокоится», — сказал сенатор Национальной службе новостей (НСН).

В понедельник, 10 апреля, в СМИ появилась информация об угрозе приостановки нерегулярных рейсов в Турцию. Об этом российских перевозчиков предупредили чиновники Росавиации.

