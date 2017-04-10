В АТОР отреагировали на возможную приостановку чартеров в Турцию

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) утверждают, что на данный момент нет запрета либо ограничений на чартерные авиаперевозки в Турцию. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте организации в понедельник, 10 апреля.

«Это не запрет ни в коем случае, это предупреждение, это просьба регулятора учитывать возможность появления этого фактора, который может с какой-то вероятностью повлиять — или не повлиять — на перевозку», — пояснил «Вестнику АТОР» один из экспертов отрасли.

Ранее портал Tourdom.ru сообщил, что Росавиация разослала российским авиакомпаниям письмо, в котором предупредила о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической обстановкой в республике.

Запрет на нерегулярные рейсы в Турцию был введен Москвой в ноябре 2015 года после того, как военные из этой страны сбили российский бомбардировщик, участвовавший в операции против боевиков в Сирии. Ограничение было снято в августе 2016 года, в сентябре в республику вылетел первый чартер из России.

10 апреля в АТОР сравнили цены на отдых в летние месяцы в России и Турции. Туроператоры подсчитали, что с июня по август россиянам будет дешевле отдыхать в Анталье и других средиземноморских курортах, чем на родине. При сравнении цен учитывались путевки на двоих человек (10 дней) с перелетом и питанием по системам «полный пансион» или «все включено».