Россияне назвали Китай и Белоруссию любимыми странами

Большинство россиян (79 и 78 процентов) заявили о хорошем отношении к Белоруссии и Китаю. Негативно к каждой из стран относится 13 процентов опрошенных. Об этом в «Левада-центре» сообщили «Интерфаксу».

Результаты опроса показывают, что 52 процента жителей России негативно относятся к США. Этот показатель снизился по сравнению с 2016 годом, когда 64 процента опрошенных высказали подобное мнение. В 2015 году он составлял 73 процента. Хорошее отношение к Соединенным Штатам наблюдается у 37 процентов россиян (в 2016 году — 25 процентов).

Материалы по теме «Цена зависит от политической конъюнктуры» Почему жизнь в России стоит копейки по сравнению с Европой

По данным «Левада-центра», к Евросоюзу положительно относятся 36 процентов россиян (25 процентов в 2015-м), а отрицательно — 53 процента (64 процента — два года назад).

Вопрос про Украину выявил 34 процента хорошо относящихся к стране россиян против 25 процентов год назад. Негативно настроены 56 процентов респондентов против 59 в 2016-м.

Почти половина опрошенных (47 процентов) положительно относятся к Турции, отрицательно — 34 процента.

Также в ходе опроса стало известно, что треть респондентов (33 процента) считают, что за последний год за рубежом россиян «стали больше бояться», а 12 процентов — что «нас стали больше ненавидеть». 10 процентов заявляют, что страну стали лучше понимать, а 19 процентов уверены, что Россию стали больше уважать.

Опрос проводился с 31 марта до 3 апреля среди 1600 респондентов из 48 регионов страны.