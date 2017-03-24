Число противников продэмбарго в России выросло почти втрое

Доля граждан России, не одобряющих введение продовольственных контрсанкций, за последние годы выросло с 9 до 24 процентов. При этом 26 процентов считает это эмбарго вредным для страны. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в пятницу, 24 марта. Санкции одобряют 72 процента россиян.
К главным критикам санкций относится молодежь (53 процента среди 18-24-летних не одобряют их). При этом чаще всего вредными санкции называли люди, определяющие материальное положение своей семьи как плохое или очень плохое (34 процента).
В то же время большинство россиян (67 процентов) считают, что российские контрсанкции скорее пошли на пользу нашей стране (в 2014 году — 80 процентов). Положительные моменты чаще отмечают респонденты в возрасте 35-44 лет (79 процентов), обучавшиеся в вузах (75 процентов).
По словам руководителя исследовательских проектов ВЦИОМ Михаила Мамонова, динамика восприятия российских контрсанкций объясняется двумя факторами. «С одной стороны, неприятием санкций, введенных в отношении России западными странами. Решение руководства страны в этом контексте находится в плоскости "справедливого ответа". С другой, остротой реакции на проблемы повседневности, а именно — рост цен в условиях сокращения импорта и снижения конкуренции товаропроизводителей. В целом, "эффект прилавка и холодильника" бесспорно вторичен, но, скорее всего, будет постепенно усиливаться», — сказал социолог.
23 марта министр сельского хозяйства России Александр Ткачев предложил продлить продовольственное эмбарго еще на 10 лет. В начале февраля в Минсельхозе сообщили, что за время действия продовольственного эмбарго отечественные сельхозпроизводители заместили импортную продукцию почти на четыре миллиарда долларов.
Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, установили ограничительные меры в отношении России в 2014 году, связав их с вхождением Крыма в состав Российской Федерации, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответа 6 августа 2014 года Москва ввела эмбарго на ввоз некоторых продуктов из этих стран. Оно действует до 31 декабря 2017 года и может быть продлено.